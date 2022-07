WIMBLEDON. Kyrgios leest umpire de levieten in gewonnen partij tegen Kyrgios: “Ben je dom misschien?”

TENNIS Rafael Nadal, die bevestigt dat hij vader wordt, ziet kans op deelname aan Wimbledon: “Tevreden met de manier waarop ik heb kunnen trainen”

Dit weekendje nog een golftoernooi op Mallorca, maar maandag vertrekt Rafael Nadal (ATP 4) naar Londen waar hij eerst twee exhibitiematchen wil spelen in Hurlingham alvorens zijn zinnen te zetten op Wimbledon. “Het gaat beter, ik heb een ander gevoel in mijn voet”, zei de 36-jarige Spanjaard die twee weken geleden nog openlijk over zijn toekomst twijfelde. En tezelfdertijd ook bevestigt dat hij vader wordt.

