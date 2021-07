WIMBLEDON. Hurkacz stunt tegen Medvedev en treft Federer - Pliskova, Sabalenka en Kerber in de halve finale

Ook ex-winnares Kerber schaart zich bij laatste vier

Angelique Kerber (WTA 28) staat voor de vierde keer in haar carrière in de halve finale van Wimbledon. De Duitse was in haar kwartfinale met 6-2 en 6-3 te sterk voor de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22). De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten.

De 33-jarige Kerber, die van de actieve speelsters naast de zussen Williams het meeste wedstrijden op Wimbledon heeft gewonnen, won het toernooi in 2018 na finalewinst tegen Serena Williams. Twee jaar eerder verloor ze nog de finale tegen diezelfde Williams. In 2012 haalde de Duitse al eens de halve finale in Londen.

Als voorbereiding op Wimbledon won Kerber, die in totaal drie grandslamtoernooien won, het grastoernooi in het Duitse Bad Homburg, haar eerste titel sinds 2018. In de halve finale treft ze sowieso een Australische: Ashleigh Barty, de nummer één ter wereld, of Alja Tomljanovic (WTA 75), zij werken later hun wedstrijd nog af. De andere halve finale gaat tussen Karolina Pliskova (WTA 13) en Aryna Sabalenka (WTA 4).

Volledig scherm Angelique Kerber. © AFP

Sabalenka vervoegt Pliskova in halve finales

Aryna Sabalenka (WTA 4) heeft zich geplaatst voor de halve finale op het “heilige gras” van Wimbledon. De Wit-Russische, het tweede reekshoofd, versloeg in de kwartfinales de Tunesische Ons Jabeur (WTA 24) met 6-4 en 6-3. In de halve finale treft ze Karolina Pliskova (WTA 13) uit Tsjechië.

In de eerste set hielden beide speelsters elkaar in evenwicht, maar bij 5-4 forceerde de Wit-Russische een eerste break die haar setwinst opleverde. Sabalenka liep in de tweede set snel 2-0 uit, maar moest nog een rebreak toestaan. Bij 4-3 brak ze opnieuw door de service van haar Tunesische tegenstandster, waarop ze de wedstrijd netjes uitserveerde. De partij duurde 1 uur en 13 minuten.

De 23-jarige Sabalenka ontmoet in de halve finale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 13). Die ontdeed zich dinsdag vlot van de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 66) met 6-2 en 6-2. Het wordt voor beide speelsters de eerste halve finale op Wimbledon, voor Sabalenka zelfs de eerste op een Grand Slam (in het enkel).

Volledig scherm © REUTERS

Hurkacz stunt tegen tweede reekshoofd Medvedev

Hubert Hurkacz (ATP 18) heeft in de achtste finales op Wimbledon voor een stunt gezorgd. De Pool was in vijf sets te sterk voor tweede reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 2): 2-6, 7-6 (7/2), 3-6, 6-3 en 6-3. De partij werd gespeeld over twee dagen.

De wedstrijd in de achtste finales tussen Medvedev en Hurkacz was maandag begonnen op Court 2, maar werd door de regen en de invallende duisternis rond 20.30 uur definitief stopgezet en verplaatst naar vandaag. Medvedev leidde op dat moment, na 2 uur en 25 minuten spelen, met 2-1 in sets en keek in de vierde set tegen een 3-4-achterstand aan.

Vandaag kwam de Rus, onder het gesloten dak van Centre Court, niet goed uit de startblokken, hij leverde meteen zijn service in en Hurkacz serveerde de set uit. De Pool forceerde ook vroeg in de vijfde set een break en deed dat bij 5-3 nog eens over. In totaal duurde de partij 3 uur en 2 minuten.

In zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam speelt Hurkacz tegen de Zwitser Roger Federer (ATP 8). Die nam maandag vlot de maat van de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 27). Het wordt de tweede ontmoeting tussen Hurkacz en Federer. De achtvoudige Wimbledonkampioen trok in 2019 in Indian Wells in twee sets aan het langste eind.

Volledig scherm © Photo News

Pliskova eerste halvefinaliste

Karolina Pliskova (WTA 13) heeft zich geplaatst voor de halve finales op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De Tsjechische versloeg in haar kwartfinale de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 66) met 6-2 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

Het wordt de eerste halve finale op Wimbledon voor Pliskova, die recentelijk voor het eerst in bijna vijf jaar uit de top tien van het vrouwentennis viel. Eerder haalde de ex-nummer één wel al de halve finales op Roland Garros (2017) en de Australian Open (2019), in 2016 verloor ze de finale op de US Open.

In de halve eindstrijd treft Pliskova, die in haar carrière al 16 WTA-titels won, de winnares van het duel tussen Aryna Sabalenka (WTA 4) en Ons Jabeur (WTA 24). Zij werken later op dinsdag hun kwartfinale af.

Volledig scherm © REUTERS