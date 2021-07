WIMBLEDON. Elise Mertens stoot door naar halve finales in het dubbelspel

Tennis Goffin moet opgeven in Halle na pijnlijke tuimelper­te: “Enkel deed te veel pijn“

14 juni David Goffin heeft moeten opgeven in de eerste ronde van het ATP 500-grastoernooi in het Duitse Halle (1.318.605 euro). Onze landgenoot maakte in de tweede set van zijn partij tegen de Fransman Corentin Moutet (ATP 73) een pijnlijke slipper en had te veel last aan zijn enkel om verder te spelen.