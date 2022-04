Wimbledon bant Russische en Wit-Russische spelers, nummer twee Medvedev kan zo niet deelnemen

Tennis Bel­gisch-Oekraïense tennisster Zanevska huwt na emotioneel verlies halsover­kop in Las Vegas: “Niet zeker of morgen wel komt”

Wat een week voor Maryna Zanevska. Enkele dagen na haar emotionele exit in Indian Wells is onze 28-jarige landgenote (WTA 68) enkele honderden kilometers verderop in Las Vegas in het huwelijksbootje gestapt met haar Duitse partner Philipp-Andreas Schmidt. “Ik realiseerde me de voorbije weken dat het beter is om niets uit te stellen tot morgen, of te wachten op het perfecte moment. Want het is nooit zeker of die dag er wel komt.”

15 maart