Wim Fissette debuteert als kapitein van Belgisch Billie Jean King Cup-team: “Ben blij met het team hier aanwezig”

Vrijdag en zaterdag staat België in Vancouver tegenover Canada met een plaats in de finalefase van de Billy Jean King Cup later dit jaar als target. Nieuwe kapitein Wim Fissette en even nieuwe assistent-coach Kirsten Flipkens kijken hoopvol vooruit.

Eerst moest Kirsten Flipkens (37) nog eens achteromzien. Naar 2009 en de laatste ontmoeting met de Noord-Amerikanen, toen in de Grenslandhallen van Hasselt waar ‘Flipper’ ook van de partij was. “Daar weet ik eerlijk gezegd niets meer van”, grinnikte de Kempense. “Wat was de score? 3-2 voor ons? Hopelijk staan dit weekend weer dezelfde cijfers op het scorebord.”

Voor Flipkens is dit haar 33ste interland en kan ze, als ze zichzelf selecteert voor het dubbelspel op zaterdag, haar 52ste match in de Billy Jean King Cup spelen, 20 jaar na haar debuut. “Tijdens de trainingen staat ze op de baan de meisjes bij”, gaf kapitein Wim Fissette uitleg bij haar dubbele rol. “‘s Morgens trainde ze zelf als eerste en ’s avonds als laatste. Om maar te zeggen dat ze beide functies goed combineert.” Ook voor de Truiense topcoach is dit trouwens een nieuwe ervaring. “We hebben al redelijk wat tijd gesleten op het terrein”, zei Fissette die Johan Van Herck afloste als skipper. “Ik ben zeer tevreden over de intensiteit, de kwaliteit en de focus op training. En langs de andere kant hebben we ook al veel plezier gehad. Ik ben dus zeer te spreken over de sfeer.”

Volledig scherm Kirsten Flipkens. © AP

Fissette moet het bij zijn debuut wel stellen zonder speerpunt Elise Mertens (WTA 29) – zij verkoos haar schouder te laten rusten – terwijl ook Maryna Zanevska (WTA 76) en Alison Van Uytvanck (WTA 96) niet inzetbaar zijn, maar ook Canada zag ex-U.S.Open-winnares Bianca Andreescu (WTA 27) in Miami uitvallen met een enkelblessure. Ysaline Bonaventure (WTA 86), Greet Minnen (WTA 171) of Yanina Wickmayer (WTA 190) zullen in het enkelspel moeten proberen het verschil te maken tegen Leylah Fernandez (WTA 50) en Rebecca Marino (WTA 80).

“Op papier zijn de Canadezen toch wel favoriet”, meende Fissette. “Maar eigenlijk telt dat niet. Heel wat Belgische meisjes startten immers het jaar erg goed en ik geloof dat vertrouwen een grote factor voor succes is in het damestennis. Daarom ben ik blij met het team dat hier aanwezig is. En ben ik ervan overtuigd dat we hen kunnen klaarstomen om een sterke prestatie neer te zetten dit weekend.” Hopelijk eentje die Flipkens zich over veertien jaar wel nog gaat herinneren.

Volledig scherm Wim Fissette. © BELGA