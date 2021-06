“Weer dicht bij die zone van ernstige mentale moeheid”: de ‘coronablues’ treft Rafael Nadal, en hij is niet de enige

Tennis Experts over hoe 39-jarigen Roger Federer en Serena Williams fysieke sportwet­ten tarten: “Dit gaat niet meer om geld of roem, alleen over de liefde voor de sport”

8 juni Roger Federer gaf in Parijs forfait omdat zijn bijna 40-jarige lichaam hapert, de al even oude Serena Williams verloor van een mindere god. Fysiek ligt hun piek al jaren achter hen, toch weten ze niet van ophouden. Inspanningsfysioloog Jan Bourgois en topsportcoach Paul Van Den Bosch over hoe lang je een topsportcarrière kan rekken: “Ik zag het ook bij Sven Nys hoe die elke dag tot zijn 39ste doodgraag fietste...”