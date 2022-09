Wat gaat dat morgen geven? Publiek wordt wild wanneer Roger Federer court betreedt voor... training

Vorige week maakte de 41-jarige Federer bekend dat hij na de Laver Cup zijn carrière beëindigt. Vanwege knieproblemen kwam hij niet meer in actie sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon in juli 2021. Die knieproblemen verhinderen hem ook in het enkelspel op de Laver Cup uit te komen. Hij wilde wel graag nog een dubbelspel afwerken. Zijn wens was dat samen met Rafael Nadal te doen. En die wens komt uit. Vrijdagavond treden de twee voor Team Europe aan tegen Jack Sock en Frances Tiafoe van Team World.

Het wordt een bijzonder moment voor Federer. “Ik weet niet of ik het aankan, maar ik ga het proberen”, keek hij vooruit. “Spelen met Rafa voelt heel anders. Ik ben blij hem in mijn team te hebben en niet tegen hem te hoeven spelen. Ik denk dat het geweldig zal zijn om dit nog een keer te doen. Ik ga mijn uiterste best doen. Ik zal er ook van proberen te genieten, maar het zal heel moeilijk zijn.” Nadal is even enthousiast: “Het zal een historisch moment zijn. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste speler in mijn tennisloopbaan stopt. Uiteindelijk zal dit moment moeilijk zijn. Maar ik ben vooral superenthousiast en dankbaar om met hem te spelen.”