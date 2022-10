Wat een stunt! David Goffin klopt nummer één van de wereld Alcaraz: “Getoond dat ik nog tot grote dingen in staat ben”

TennisDavid Goffin (ATP 66) heeft de nummer 1 van de wereld op de knieën gekregen in Kazachstan. De 31-jarige Luikenaar, nota bene opgevist als ‘lucky loser’, klopte het Spaanse fenomeen Carlos Alcaraz in de eerste ronde in twee sets (7-5 en 6-3).

Voor Goffin was het vooraf al een opsteker dat hij mocht deelnemen op de hoofdtabel in Kazachstan. De Belgische nummer één ging er zondag in de tweede (en laatste) kwalificatieronde uit tegen de Italiaan Luca Nardi (ATP 152), maar werd door de organisatie opgevist als ‘lucky loser’, na het forfait van de Noor Holger Rune (ATP 26).

Het was het tweede duel tussen Goffin en Alcaraz op het ATP-circuit. De negentienjarige Spanjaard won vorig jaar in Melbourne van onze landgenoot. Alcaraz speelde sinds zijn eindzege op de US Open begin september geen toernooien meer. Hij kwam wel nog in actie in de Davis Cup.

Tweemaal eerder klopte David Goffin tijdens zijn carrière een nummer 1 van de wereld. Dat was telkens Rafael Nadal. Goffin klopte Nadal in 2017, op de Masters, en in 2020, in de Davis Cup.

Goffin: “Getoond dat ik nog tot grote dingen in staat ben”

“Een overwinning tegen de nummer één van de wereld, dat geeft altijd veel voldoening”, zei Goffin na afloop. “Vooral het niveau dat ik vandaag haalde, stemt me tevreden. Ik ben altijd blijven geloven in mijn kwaliteiten. Ik wist dat ik het spelers van dit niveau nog lastig kon maken. Ik ga niet door mijn beste periode en ik heb de laatste toernooien niet echt goed gespeeld, maar ik ben goed blijven trainen. En wanneer je dan de nummer één van de wereld tegenover je krijgt, in zo’n mooi stadion en voor een groot publiek, dan geeft dat extra kracht om je beste tennis boven te halen.”

“Het was niet makkelijk, maar het is me gelukt. Ik probeerde de druk bij hem te leggen. Ik had het gevoel niets te verliezen te hebben. Ik heb kunnen bewijzen dat ik nog steeds mijn beste spel in mij heb en dat ik nog in staat ben geweldige dingen te realiseren”, eindigde hij.

In de tweede ronde treft Goffin de Fransman Adrian Mannarino (ATP 51), die in zijn eerste ronde in drie sets (1-6, 6-2 en 6-3) afrekende met de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 191). Die stond op de hoofdtabel dankzij een wildcard van de organisatie

