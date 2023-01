“Waarom doen we dit?”: na nachtelijke marathonpartij Murray krijgt organisatie Australian Open bakken kritiek, maar die wil van geen wijken weten

Australian OpenDe toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, ziet geen reden om veranderingen door te voeren in het tijdschema. Na de partij van Andy Murray, die pas om iets na 4 uur plaatselijke tijd klaar was, is er wederom felle kritiek op de planning van het grandslamtoernooi.

“Je zou verwachten dat je in de tijd tussen 19 uur en middernacht twee wedstrijden zou kunnen spelen. We moeten ook de wedstrijden beschermen. Als je maar één wedstrijd in de avondsessie zet, dan heb je niets anders voor de fans en de uitzendgemachtigden als er iemand geblesseerd raakt”, zei Tiley voor de camera van Channel Nine. “We moeten alle wedstrijden in veertien dagen spelen en hebben niet heel veel opties. We hebben vaker te maken gehad met lange partijen. Na het toernooi evalueren we jaarlijks, maar op dit moment is er geen reden om iets te wijzigen.” In 2008 eindigde een partij tussen Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis nóg later, om 4.34 uur.

Op sociale media spraken veel grootheden hun verbazing uit over de marathonpartij midden in de Australische nacht. “Er is geen sport die dit doet”, schreef Martina Navratilova. “Het is noodzakelijk dat we betere regels opstellen met betrekking tot het weer, begintijden voor wedstrijden én tijden om te stoppen.”

Quote Ik denk dat zo lang doorspelen voor niemand goed is. (...) We zitten hier na een wedstrijd als deze en de discussie gaat hierover. In plaats van dat het over een epische wedstrijd gaat, eindigt het in een soort van farce Andy Murray

Murray toonde zijn ongenoegen al tijdens de partij en ook na de zinderende vijfsetter sprak hij zijn verontwaardiging uit. “Ik verbaasde me toen ik zag dat veel toeschouwers tot aan het einde bleven. Ik heb veel waardering voor die mensen. Ik denk dat er ook mensen waren die weer vroeg naar hun werk toe moeten. Kinderen die de ballen regelden tijdens de wedstrijd zijn ook niet voor 5 uur thuisgekomen. Ik denk dat zo lang doorspelen voor niemand goed is. Ook niet voor de scheidsrechters. ‘Waarom doen we dit?’, dacht ik soms tijdens de wedstrijd. We zitten hier na een wedstrijd als deze en de discussie gaat hierover. In plaats van dat het over een epische wedstrijd gaat, eindigt het in een soort van farce.”

The show must go on De Australian Open liet op sociale media beelden zien waaruit bleek dat Murray zo'n acht uur na het benutten van het matchpoint alweer op Melbourne Park was. De 35-jarige Schot neemt het zaterdag in de derde ronde op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Thanasi Kokkinakis baalt als een stekker na de epische verloren strijd tegen Murray.

