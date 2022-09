Waar ligt de toekomst van het Belgische mannentennis? “We hebben nog een heleboel werk”

Gilles-Arnaud Bailly en Alexander Blockx staan nog maar aan de start van dat profavontuur. De maandag zeventien jaar wordende Bilzenaar – “Dan terug naar school gaan vind ik geen cadeau”, lachte Bailly – en zijn zeventienjarige collega komen allebei uit een uitstekende U.S.Open. Allebei verloren ze wel van de Spaanse winnaar Martin Landaluce. Blockx in de kwartfinale, Bailly – nummer twee van de wereld bij de junioren – in de finale. Hun eerste Davis Cup-ervaring startte wel in mineur. “We hebben vooral stil in de kleedkamer gezeten”, glimlachte Bailly. “Maar het was wel goed om te zien hoe zij met zo’n situatie omgaan en om hen vandaag (woensdag) er weer tegenaan te zien gaan op training. Soms leer je het meest uit een nederlaag, hè. En de woorden van Johan (Van Herck) kwamen ook wel binnen, er was een veldslag verloren maar nog geen oorlog. Zo’n dingen pakken we ook mee.” Het nieuwkomersritueel hebben ze bovendien kunnen skippen. “Ze hadden ons wijsgemaakt dat we een speech moesten geven voor iedereen maar dat is gelukkig niet doorgegaan, anders hadden we een probleem gehad”, grinnikte Bailly.

“Dit is gewoon heel leuk”, reageerde de hoogopgeschoten Blockx. “We proberen zoveel mogelijk te leren en hopelijk kunnen we op een dag ook in de selectie zitten.” Met grote ogen keken ze alvast naar Goffin op training en De Minaur in de match. “De lengte van de slagen, hun beweeglijkheid en de intensiteit waren indrukwekkend. Het deed ons beseffen dat we nog een heleboel werk hebben” Beide jongens gaan zich stilaan wel wagen aan dat echte werk, een volgende stap in hun carrière. “Volgend jaar gaat het accent liggen op de grandslamtornooien bij de junioren en tegelijk willen we proeven van het profcircuit”, wist Antwerpenaar Blockx. In de hoop binnen afzienbare tijd het Belgische mannentennis opnieuw de hoogte in te stuwen? “Momenteel voelen we de verwachtingen nog niet maar als we hard blijven trainen en doorgaan zoals we nu bezig zijn, maken we wel een kans om daar ook ooit te staan”, besluiten Bailly en Blockx in koor. Op hoop van zege dan maar, net als morgen tegen Duitsland.