Waar is Shuai Peng? Chinese tennisster verdwenen nadat ze aanranding door voormalig vicepremier bekendmaakte

Shuai Peng was al een tennisboegbeeld in China – ze won twee grandslamtitels in het dubbelspel en was in 2011 het nummer veertien van de wereld – maar zou dat nu ook nog eens kunnen worden voor de Me Too-beweging in het Verre Oosten. Vorige week postte het huidige nummer 281 van de wereld op Weibo, het Chinese Twitter, aantijgingen tegen Gaoli Zhang die van 2013 tot 2018 vicepremier was onder Xi Jinping.

“Ik zal de waarheid over jou vertellen”, schreef Peng op haar account met een half miljoen volgers. Naar eigen zeggen werd ze gedwongen tot seksuele betrekkingen met het nu 75-jarige politiek zwaargewicht nadat ze hem tien jaar eerder leerde kennen en toen wel gevoelens voor hem had. Drie jaar geleden, en nadat de relatie met de getrouwde Zhang geëindigd was, keerde ze terug om met hem te tennissen.

“Die namiddag gaf ik mijn toestemming niet”, aldus Peng. “Ik kon niet stoppen met wenen. Ik heb geen bewijs, het was onmogelijk om dat te vergaren. Jij was altijd bang dat ik een opnamerecorder bij me had. Er is geen geluidsopname of videotape, enkel mijn verknipte maar erg echte ervaring. Ik kan niet beschrijven hoezeer ik walg van mezelf en hoeveel keer ik me heb afgevraagd of ik nog wel een mens ben. ”

Haar bericht werd binnen het half uur van Weibo gehaald en sindsdien zijn er op het forum haast geen sporen meer te vinden van haar account. Screenshots van de post, genomen door haar volgers en verspreid op sociale media, werden ook aangepakt en gesmoord in een groot censuurdeken. Zowat elke chatgroep op de meest obscure sites waar ook maar de minste notie werd gemaakt over het Me Too-geval werden onmiddellijk gesloten. Zelfs het woord ‘tennis’ werd verbannen van Weibo.

Peng zelf lijkt ondertussen wel van de aardbodem verdwenen. Gezien de grote cover-upoperatie van de Chinese autoriteiten wordt er hier en daar zelfs gevreesd voor haar welzijn. Al geloven anderen dat ze misschien naar het buitenland gevlucht is om makkelijker kond te kunnen maken van haar wedervaren. De Me Too-beweging had het al niet makkelijk in het conservatieve en fel gecontroleerde China maar nu er voor het eerst een hoogwaardigheidsbekleder beschuldigd wordt zijn de repercussies ongezien. Hopelijk voor Peng gaan ze niet te ver.

