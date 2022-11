Waar is Peng Shuai? Niet meer gezien sinds de Winterspelen in Peking: stand van zaken exact één jaar na de heisa

TennisNet een jaar geleden zette Peng Shuai, ex-proftennisster, een explosieve boodschap op Weibo waarin ze melding maakte van seksueel misbruik door de vroegere vicepremier van China , Zhang Gaoli. De start van een onverkwikkelijke saga waarin Peng werd af -en opgevoerd en de WTA alle Chinese tornooien schrapte. Vandaag is het weer, of nog altijd, zeer stil rond het voormalige nummer een in het dubbelspel.

De lange boodschap op de Chinese versie van Facebook, nu twaalf maanden geleden, maakte duidelijk dat de tweevoudige grandslamwinnares in het dubbelspel en het voormalige nummer veertien van de wereld in het enkel, Peng Shuai (36), al enkele jaren een complexe verhouding had met Zhang Gaoli, een vooraanstaand lid van het Chinese politbureau.

Tijdens hun laatste ontmoeting zou de ex-vicepremier haar tot seks gedwongen hebben, wat bij haar de hoop op een relatie weer zou doen oplaaien hebben. Maar Zhang, 40 jaar ouder dan Peng en getrouwd, kon daar onder Chinese normen nooit aan toegeven. Wat leidde tot de uiteindelijke ‘cri de coeur’ van Peng op Weibo.

Volledig scherm © AP

Meteen werden alle censuurregisters opengetrokken. De boodschap en het account van Peng werden verwijderd en de minste verwijzing naar de zaak op sociale media (en zelfs in privégesprekken op WhatsApp) werd gesignaleerd en berispt. Meer nog, de speelster zelf verdween uit het straatbeeld en uit de virtuele wereld. ‘Where is Peng Shuai’ werd een hashtag die sociale media in de ban hield.

Onder druk van enkele prominente figuren – Nadal, Williams en Federer maar ook Steve Simon, baas van de WTA – kwamen er mondjesmaat antwoorden vanuit China. Die hadden allemaal een officieel en georkestreerd karakter. Een e-mail (zogezegd van Peng) naar Simon, de boodschap dat ze “veilig en gezond” was vanuit de Chinese tennisfederatie en een video van Peng met haar vrienden op restaurant zorgden alleen maar voor meer vraagtekens.

Volledig scherm © AFP

Op 21 november kwam het Internationaal Olympisch Comité (IOC) met het statement dat voorzitter Thomas Bach met Peng zou gepraat hebben in een videocall en dat ze het goed stelde en in haar huis in Peking verbleef. Maar ook dat kon maar weinigen overtuigen. De zaak bleef de internationale sportwereld beroeren. Tien dagen later nam de WTA dan ook de beslissing om alle (tien) tornooien in China voor onbepaalde duur te annuleren.

Een serieuze ingreep, als u weet dat de damestennisbond een derde van zijn inkomsten uit die evenementen haalde en met de WTA Finals in Shenzhen, waar de winnares met een recordcheque van 4,75 miljoen euro naar huis kon, een enorm vlaggenschip liet zinken. Begin december had het IOC opnieuw een gesprek met Peng waarin ze weer haar welzijn onderstreepte, maar waar er wederom geen beelden of bewijzen van waren. Op 19 december werd een video van Peng op een ski-evenement in Shanghai online gegooid.

Volledig scherm © REUTERS

Op 7 februari was er zelfs een interview met de Franse sportkrant ‘L’Equipe’ waarin Peng zei: “Emoties, sport en politiek zijn drie verschillende dingen. Mijn romantische problemen en mijn privéleven zouden niet gemixt mogen worden met sport en politiek. Dit was allemaal een groot misverstand.”

Volgens de Franse journalisten die het interview afnamen leek het allemaal opgezet spel – Peng werd voortdurend begeleid door een official van het Chinees olympische comité en een tolk – en ging het dan ook om propaganda. Het was trouwens daar, op de winterspelen in Peking, dat Peng voor het laatst in het openbaar gezien werd. Ze ging er met Bach op de foto en vertelde dat ze na de coronaperiode naar Europa zou reizen. Sindsdien is er van haar niets meer vernomen. Zhang Gaoli zat een week geleden tijdens het congres van de Chinese communistische op de eerste rij.

Volledig scherm © REUTERS