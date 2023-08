"Vrouwentennis is niet voor mislukte mannelijke atleten": transgender doet stof opwaaien

Martina Navratilova (66) heeft zich al meermaals erg kritisch uitgelaten over transgender atleten die op verpletterende wijze winnen in de vrouwencompetities. Nu Alicia Rowley dat doet in de sport van de zestienvoudige grandslamwinnares, reageert de Tsjechisch-Amerikaanse logischerwijs verontwaardigd. “Zou dit straks toegelaten worden op de US Open? Ik denk het niet...”

Navratilova uitte haar kritiek rechtstreeks op de Amerikaanse tennisvereniging (USTA) nadat de transgender Alicia Rowley de laatste speelster werd die een nationale titel op haar naam schreef en ook met de begeerde ‘Gouden Bal’ aan de haal ging. Het was ICONS (Independent Council on Women’s Sport, een netwerk dat opkomt voor deelname van strikt vrouwen in de vrouwencompetities) die de twee eindzeges van Rowley in de 55+-competitie als eerste aankaartte. De USTA houdt er rond transgenders, wat betreft het niet-professionele tennis, een politiek van inclusie op na: zij mogen niet verhinderd worden te sporten.

“Dat is inderdaad noodzakelijk - in zekere zin”, stelt ICONS na de winst van Rowley. “Want al te dikwijls komt een eerlijke competitie zo in het gedrang en dat is nog altijd het heersende sportieve doel. Daarom dringen beperkingen zich op.” Kim Shasby, mede-oprichtster van ICONS, richtte zich tot de USTA. “Als we mentale gezondheid en identiteit van mannen voorrang blijven geven op de liefde van vrouwen voor tennis, dreigt het vrouwentennis een lachertje te worden.”

Shasby: “We krijgen geregeld berichten van vrouwen die ons smeken hen te helpen opdat de sport fair blijft. Ze hebben de situatie al meermaals aangeklaagd, maar krijgen geen gehoor. Het zijn mannen die nationale titels over het hele land winnen en het zo overnemen van de vrouwen. Het wordt dringend tijd dat we tennissende meisjes en vrouwen laten weten dat een eerlijke behandeling prioritair is en dat ze erkend worden voor hun verdiensten in de sport, welke leeftijd en status ze ook mogen hebben. Dat hoeft geen topniveau te zijn. De mannen hebben dat privilege al in hun categorie, laat ook de vrouwen de mogelijkheid van tennis blijven genieten. Verander jullie politiek. En verander je mening, Billie Jean King - laat deze vrouwen en sport niet alleen achter.”

Billie Jean King, een andere tennislegende, had vorig jaar op Twitter nog haar steun uitgesproken voor transatleten in het vrouwentennis: “Zij verdienen het te spelen en te kunnen groeien.”

Inclusie ten koste van exclusie is géén inclusie. Martina Navratilova

Mening waarin ze regelrecht tegenover Martina Navritalova staat. “Komaan, USTA. Vrouwentennis is niet voor mislukte mannelijke atleten, welke leeftijd ze ook hebben. Dit is niet juist en niet fair. Zou dit volgende maand op de US Open toegelaten worden? Met louter een self ID (waarbij mensen zelf beslissen of ze als vrouw of man door het leven gaan)? Ik denk het niet...”, was haar reactie op de ophef rond Rowley.

Eerder pleitte Navratilova al voor een zogenaamde ‘open' transcompetitie, buiten de klassieke vrouwelijke en mannelijke. Want transgenders in vrouwencompetities, vindt ze echt niet kunnen: “Inclusie ten koste van exclusie is géén inclusie”, stelde ze al. “Niemand die vindt dat transgenders niet mogen sporten. Ze moeten dat alleen doen in een biologische categorie, niet in eentje waar een self ID volstaat. Ik pleit dus voor drie verschillende klassen, of twee: eentje die open is voor iedereen en eentje voor louter biologische vrouwen.”

Ook vorige week was er een gelijkaardig incident in Amerika. Toen de transgender Brooklyn Ross de toestemming kreeg om deel te nemen aan het vrouwen enkel in de Governer’s Cup, was dat reden voor Jackie Fulkrod om op te stappen als voorzitster van de tennisfederatie van Wyoming. Fulkrod: “Wanneer een vrouw in haar competitie tegen een man moet spelen, vind ik dat alles behalve fair. Mijn beslissing om te stoppen heeft louter te maken met het feit dat er niets van bescherming is voor onze organisatie of voor de vrouwelijke speelsters die in hun toernooi willen deelnemen.”

Vorige maand maakte de Internationale Wielerunie (UCI) bekend dat ze niet langer transgender vrouwen toelaten in internationale wielerwedstrijden indien zij hun transitie na de puberteit hebben doorgemaakt.