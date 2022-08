Vrouw die tijdens finale Wimbledon uit stadion werd gezet, klaagt Kyrgios aan wegens beschuldiging over “700 drankjes”

TennisEen vrouwelijke toeschouwer die deze zomer aanwezig was bij de finale van Wimbledon tussen Novak Djokovic en Nick Kyrgios gaat juridische stappen ondernemen tegen de Australiër. De immer controversiële Kyrgios beschuldigde de bezoekster ervan dat ze dronken was en “zevenhonderd drankjes” had genuttigd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kyrgios deed tijdens de finale zijn beklag bij de umpire omdat hij werd gehinderd door de toeschouwer. “Ze leidt me af bij het serveren en dat tijdens de finale van Wimbledon. Ze praat tijdens het tennissen, wat is nog acceptabel? Laat haar verwijderen. Ik weet precies om wie het gaat: diegene in die jurk die eruitziet alsof ze al zevenhonderd drankjes op heeft”, foeterde de Australiër vanaf zijn stoel richting de scheidsrechter.

Anna Palus beschuldigt Kyrgios ervan “een roekeloze en volledig ongegronde beschuldiging” gedaan te hebben. Palus werd aanvankelijk het stadion uitgezet, maar mocht een kwartier later terugkeren na wat water te hebben gedronken. Ze zei later dat ze alleen een Pimms en een glas rosé wijn had gedronken. “Ik wilde hem steunen. Misschien ging ik te ver... maar ik had alleen goede bedoelingen”, zei ze in een eerste reactie. “Het was warm, ik had geen hoed. Het spijt me heel erg.”

Volledig scherm © rv

Nu hoopt de vrouw, die tijdens de finale met haar moeder aanwezig was, echter dat Kyrgios spijt krijgt. “Dit veroorzaakte niet alleen aanzienlijke schade op de dag zelf - wat resulteerde in mijn tijdelijke verwijdering uit het stadion - maar de valse beschuldiging van de heer Kyrgios werd bekeken en gelezen door miljoenen mensen over de hele wereld. Dat heeft bij mij en mijn familie veel schade en leed veroorzaakt”, aldus Palus, die de mogelijke schadevergoeding naar eigen zeggen aan goede doelen schenkt.

Kyrgios won de eerste set tegen Djokovic met 4-6, maar verloor uiteindelijk in vier sets van de Serviër: 6-3, 6-4, 7-6(3).

Volledig scherm © rv

Bovendien staat Kyrgios, die op de ATP-ranking op de 26ste plaats staat, voor de rechter in Canberra wegens een aanklacht van zijn ex-vriendin Chiara Passari voor slagen en verwondingen in een vorige relatie. Hij verscheen gisteren niet op de eerste hoorzitting. Zijn advocaat had verzocht om uitstel van de zaak naar 25 november, omdat de tennisser niet vaak in de Australische hoofdstad verblijft en eind november voor hem het beste uitkwam. De rechter wees dat verzoek af en verdaagde de zaak naar 4 oktober.

Volledig scherm Nick Kyrgios met zijn ex Chiara Passari. © rv

Jason Moffett, de advocaat van Kyrgios, vertelde begin vorige maand aan ‘The Canberra Times’ dat de aanklacht “in de context van een huishouden” gezien moet worden. “De aanklacht is ernstig en meneer Kyrgios neemt deze dan ook heel serieus. Aangezien het een lopend juridisch dossier is, gaat hij geen reactie geven op dit moment. Wanneer de tijd aangebroken is, zullen we communiceren met de media.”

Kyrgios op Indien Wells tegen fan met Ben Stiller ernaast: “Kan jij soms tennissen? - Zeg ik hem hoe te acteren?”

Kyrgios over de rooie tijdens verlies tegen Murray:

Kyrgios krijgt het aan de stok met umpire: