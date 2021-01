Voorbereidingstornooien Australian Open kunnen opgeschoven of aangepast worden

TennisNa drie dagen quarantaine blijft het woelig in Melbourne. Drie extra coronagevallen werden gesignaleerd – volgens de overheid waren daaronder twee spelers, volgens Tennis Australia klopte die informatie niet – en Roberto Bautista Agut (ATP 13) noemde de omstandigheden in een zonder zijn medeweten opgenomen privégesprek “een gevangenis”. Nochtans heeft het merendeel van het deelnemersveld vandaag voor het eerst een balletje kunnen slaan en is de voorbereiding op de Australian Open min of meer echt begonnen.

Dat geldt vanzelfsprekend niet voor de 72 spelers die op een ‘besmet’ vliegtuig zaten en nog een tiental dagen niet uit hun hotelkamer mogen. Het is naar die groep dat er gekeken wordt, als men het over de vijf voorbereidingstornooien op de Australian Open in de eerste week van februari heeft. De ATP Cup, waar onder meer Rafael Nadal en Novak Djokovic aan meedoen, alsmede twee WTA 500-tornooien waar Ash Barty en Serena Williams de trekpleisters zijn en twee ATP 250-tornooien waarin ook David Goffin zal figureren, moesten alle spelers wat wedstrijdritme geven, vooraleer op 8 februari het echte werk zou beginnen op Melbourne Park.

Volledig scherm Alize Cornet op weg naar de training vanuit het hotel. © AFP

Omdat 72 spelers amper enkele dagen voor de start van die tornooien uit hun hotelkamer zullen stappen, is het nog onduidelijk of die evenementen misschien even uitgesteld zullen worden. “Het is duidelijk dat er een voordeel is voor de spelers die wel veertien dagen hebben kunnen trainen”, wist tornooidirecteur Craig Tiley. “Ik heb zelf ook spelers gecoacht en ik weet dat topatleten minstens enkele weken nodig hebben om maximaal voorbereid te zijn.” Mogelijk dat het spelersveld van de tornooien zal verkleind worden, als de spelers die uit strikte quarantaine komen, ervoor opteren geen blessure te riskeren en zich enkel op de trainingsbaan willen klaarstomen voor de Australian Open.

Het is maar één van de probleempjes die Tiley en zijn team zal moeten zien op te lossen. “Er is de laatste vijf dagen al zoveel gebeurd”, zuchtte hij. “Het lijkt wel dat er een jaar voorbij is gegaan in die vijf dagen. Als je nu terugkijkt naar die dagen, had niemand van ons de moeilijkheid van deze mammoettaak kunnen inschatten.”

Volledig scherm Roberto Bautista Agut. © REUTERS