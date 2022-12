Voor het eerst meer dan 200.000 leden voor Tennis Vlaanderen, met dank aan padel: “En het werkelijke aantal padelspelers ligt nog een pak hoger”

Zo is er toch nog iets goeds uit de coronaperiode voortgekomen. De boom van de padelsport in Vlaanderen zorgde voor een nooit geziene ledengroei bij Tennis Vlaanderen, dat de padelsport snel onder de vleugels nam, waardoor ze nu na voetbal de tweede grootste sportfederatie is in het noorden van ons land. Ook vorig jaar kwamen er weer 9.683 padellers bij op Vlaamse velden, een stijging van 22 procent, waardoor nu in totaal 86.389 padelleden geregeld een balletje slaan. “Corona had ook een extra boost gegeven aan tennis”, aldus Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen. “Maar een deel van die mensen hebben het nu opnieuw opgegeven. Het tennisbestand ging dan ook met vier procent achteruit tegenover vorig jaar. Bovendien is er ook nog het competitielandschap dat twee jaar heeft stilgelegen, waardoor bijvoorbeeld kinderen onder elf jaar niet zijn kunnen starten met interclub. Dat heeft toch voor wat littekens gezorgd. Maar al bij al blijft het een positief verhaal natuurlijk.”

Vooral omdat er nog marge blijkt om verder te groeien. “In tennis is het traditioneel ingeburgerd dat mensen die ermee beginnen zich meteen lid maken van onze federatie”, weet Kooken. “Terwijl er in het padel regio’s zijn, bijvoorbeeld in het Antwerpse of het Waasland, waar veel gewoon betalende spelers zijn. Nu zitten we aan 86.000 padelspelers, maar het werkelijk aantal ligt aanzienlijk hoger volgens mij. Die mensen zitten al in de sport, maar we moeten ze nog tot bij ons krijgen.” De instroom van jeugd in het padelgebeuren blijft ook nog een werkpunt. “Kidspadel wordt vanaf begin volgend jaar opgestart. Dat is trouwens het absurde van padel. Dat is als sport op zich al nummer vijf van Vlaanderen, en we verkleinen de achterstand op gymnastiek, terwijl er nog totaal niet is ingezet op die instroomprojecten. Padel is altijd vanzelf gegaan, versterkt door de lockdown, maar de traditionele initiatieven om een sport op te starten zijn allemaal nog niet gebeurd. Op dat vlak heb ik toch het vermoeden dat het nog kan stijgen.”

Bestaat dan niet het gevaar dat het ook potentiële tennissers zal inlijven en zo een kannibaliserend effect gaat hebben? “Moeten we die vraag stellen?”, twijfelt Kooken. “Nu zit padel onder ons beheer, maar als dat niet het geval was, dan gingen we misschien niet vergelijken, hè. Of badminton of squash leden wegplukt van tennis wordt ons ook nooit gevraagd. Het mag geen excuus zijn. Ik zie pure tennisclubs nog altijd mooi groeien terwijl sommige padel- of combiclubs dan weer achteruitgaan. Bestaat het gevaar? Ja, maar het mag geen onoverkomelijk probleem zijn. Het is aan ons als federatie om ervoor te zorgen dat alle opties erg aantrekkelijk blijven.”

Quote Wat padel gedaan heeft is uniek. Tennis was een hoogdrempe­li­ge sport en met padel kwam daar een laagdrempe­li­ge sport bij. Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen

Met deze recordverbreking slecht Tennis Vlaanderen alleszins een grens die lang als onrealistisch werd bestempeld. De laatste keer dat de sport nog zo’n sprong maakte is van het tijdperk-Clijsters geleden. “In die periode is de federatie van 100.000 leden naar 145.000 gegaan”, legt Kooken uit. “Daarna is het een beetje teruggevallen. Vanaf 2015 zijn we weer beginnen mikken op een groei en zagen we ook dat het stilaan begon te lukken. Dit jaar klokken we af op 157.000 tennissers. Dat is nog altijd meer dan er ooit geweest is, tot vorig jaar. En dat bovendien zonder sportieve uitschieters. Er waren nog wel de Davis Cup-finales in 2015 en 2017 die wat leefden, maar het was niet meer van het niveau Clijsters en Henin natuurlijk. We voelen ook dat het in de media harder en harder vechten is voor aandacht. Het is dus niet dat we de omstandigheden gigantisch mee hebben terwijl de tennissport toch blijft groeien.”

Tijd om een nieuw record in het vizier te nemen dan maar? Kooken lacht: “Ik denk niet dat we, mochten we er nog een discipline als pickleball bijnemen, meteen van 200.000 naar 250.000 zullen gaan. Wat padel gedaan heeft is uniek. Tennis was een hoogdrempelige sport en met padel kwam daar een laagdrempelige sport bij. Pickleball is ook laagdrempelig maar zou toch wel wat kannibaliseren, volgens mij. Ik durf er nog geen cijfer op te plakken, maar als je kijkt naar het werkelijke aantal padelspelers moeten we toch misschien op die 250.000 leden beginnen mikken.”

Volledig scherm Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen. © WAS/Tennis Vlaanderen