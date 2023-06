Vinger van ex-vriendin ontwricht en “familie van nazi’s”: door straffe stunt komt ook duister kantje van tennisser naar boven

Het sprookje van Thiago Seyboth Wild (ATP 172) is uitgedraaid op een nachtmerrie. De Braziliaanse kwalificatiespeler, die in de tweede ronde Daniil Medvedev (ATP 2) versloeg, kreeg ineens veel aandacht en dat bracht ook zijn zaak rond partnergeweld en nog wat lelijke aantijgingen aan het licht.

Donderdag was Thiago Seyboth Wild (23) nog de gevierde man in Parijs. Hij had net met prachtig tennis tweede reekshoofd Daniil Medvedev in vijf sets uitgeschakeld en leek zich zelfs aan te dienen als opvolger van drievoudig Roland Garros-winnaar Gustavo Kuerten. Maar reeds tijdens de persconferentie na die match kwam zijn duister kantje aan het licht. In zijn thuisland Brazilië loopt er een onderzoek naar huiselijk geweld tegen Wild, die anderhalf jaar een relatie had met de presentatrice en influencer Thayane Lima. Seyboth Wild reageerde na zijn overwinning koud en kort op een vraag van een journalist om wat opheldering over de zaak.

Na zijn nederlaag vandaag in de derde ronde tegen Yoshihito Nashioka kwam Seyboth Wild helemaal niet meer opdagen voor een persbabbel. Hij richtte zich enkel tot de Braziliaanse tv maar wilde geen vragen over de beschuldigingen aan zijn adres. Waarschijnlijk omdat ondertussen in zijn thuisland meer ruchtbaarheid aan de zaak werd gegeven en heel wat details aan de oppervlakte kwamen. WhatsApp-berichten tussen de speler en zijn toenmalige vriendin werden openbaar gemaakt op de bekende tv-zender ‘TV Globo’. “Je moeder houdt dus niet van homo’s, Joden en zwarten?”, zou Lima aan Seyboth Wild gevraagd hebben. “Yes”, antwoordde hij. “De familie aan mijn moederskant zijn nazi’s. Letterlijk.” En het ging verder: “Mijn overgrootvader was Hitlers voorganger. Hij was degene die hem overbracht van Oostenrijk en hem dingen over het leven leerde.” Seyboth Wild gooide er nog wat foto’s van zijn overgrootvader, aan de zijde van Hitler, bij om het allemaal wat kracht bij te zetten.

Geweld en vernederingen

Uit de WhatsApp-tekstjes kwam verder ook naar boven dat Seyboth Wild, die in 2018 de juniorentitel op de U.S.Open won en als een groot talent geboekstaafd stond, duizenden dollars aan alcohol en feestjes had gespendeerd. Zijn toenmalige partner hielp hem uiteindelijk terug het juiste pad op maar kreeg in de plaats alleen maar meer geweld en vernederingen te slikken. Zo zou hij tijdens een etentje met de ouders van Lima onder tafel haar vinger ontwricht hebben. De vrouw leeft ondertussen in Amerika en heeft geen intentie om terug te keren naar Brazilië.

Als reactie op de uitzending van ‘TV Globo’ liet Seyboth Wild weten dat hij door de geheimhoudingsplicht tijdens het onderzoek geen statement of commentaar kon geven en dat er ook geen conversaties mochten publiek gemaakt worden. “En dat geldt ook voor de tegenpartij. Maar bovenal wil ik nog eens aanstippen dat er nog geen proces bezig is en ik dus nog niet schuldig kan bevonden worden. Ik heb de dagvaardingen van de openbare aanklager in Rio de Janeiro nog niet ontvangen omdat ik tegenwoordig geen vast adres meer heb in Brazilië. Ik trainde de afgelopen maanden in Argentinië en speelde competitie in andere landen. Maar goed, mijn advocaten hebben ondertussen het adres van mijn ouders doorgegeven aan het gerecht. Op dit moment ben ik volledig gefocust op mijn carrière en heb ik er vertrouwen in dat mijn onschuld zal aangetoond worden.”

Volledig scherm Thiago Seyboth Wild. © AFP