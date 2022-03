Vierde keer op rij meteen uitgeschakeld: David Goffin verliest in eerste ronde van Indian Wells

Tennis Elise Mertens naar kwartfina­les Sint-Petersburg - Yanina Wickmayer verliest bij rentree

Elise Mertens (WTA 26) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hardcourt/703.580 dollar). In de tweede ronde versloeg Mertens de Kroatische Petra Martic (WTA 70) in drie sets. Het werd 6-4, 3-6 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 15 minuten. Het was het derde onderlinge duel tussen de 26-jarige Mertens en de 31-jarige Martic en voor de derde keer trok de Limburgse aan het langste eind.

9 februari