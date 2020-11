Verrassing in Parijs: Zverev houdt Nadal uit finale

Salaris Een job in de administra­tie: dit loon mag je verwachten

4 november Wie momenteel op zoek is naar een nieuwe (of eerste) job, moet zeker eens een kijkje nemen in de administratie. Administratieve krachten zijn altijd nodig. Zelfs op dit moment zijn er dan ook relatief veel vacatures over de sectoren heen. Jobat.be bekeek enkele klassieke administratieve functies én de salarissen waar ze op kunnen rekenen.