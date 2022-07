Verguisde tennisser Boris Becker krijgt “onverdiend baantje” als lesgever in sportwetenschappen aan zijn medegevangenen

CELEBRITIES Boris Becker verliest vrijheid na omstreden faillisse­ment: drievoudig winnaar volgt Wimbledon achter tralies

Tennis is coming home. Van maandag 27 juni tot en met zondag 10 juli wordt weer getennist op het heilige gras van Wimbledon in Londen. Voor de Duitse drievoudige winnaar Boris Becker (54) wordt het wel een heel speciale editie, zo weet Primo. In april werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar waarvan de helft effectief, een straf die hij in de Engelse hoofdstad aan het uitzitten is. Becker kreeg die straf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement in 2017. ‘Zijn’ Wimbledon volgt hij dit keer niet meer als BBC-commentator, maar noodgedwongen van achter de tralies...

25 juni