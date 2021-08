Venus Williams blijft doorgaan: voormalige nummer één van de wereld krijgt wildcard voor de US Open

De oudere zus van Serena Williams heeft zeven Grand Slams, waaronder twee US Opens, op haar naam staan. Ze speelt een vijftiende opeenvolgende jaar het prestigieuze toernooi in New York en het wordt er haar 23e optreden in totaal. De voormalige nummer één van de wereld heeft sinds Wimbledon in 2013 geen Grand Slam meer gemist. Williams is echter wel al gezakt naar de 112e plaats op de WTA-ranglijst. Dit jaar kreeg ze ook al een uitnodiging om op Wimbledon te spelen.