“Velen spuwden me uit, maar kijk nu”: Benoît Paire laat tranen vrije loop nadat corona z’n leven veranderde “in een hel”

Australian OpenDe tranen de vrije loop. Benoît Paire reageerde na zijn zege in de tweede ronde van de Australian Open erg emotioneel. De 32-jarige Fransman komt van ver. Na “een rotjaar” met drie coronabesmettingen zat Paire er mentaal helemaal door. Op de tennisbaan mét fans krabbelt ‘s werelds nummer 56 nu recht. “Velen hebben op me gespuuwd. Maar kijk: ik sta in de derde ronde.”

De tranen voor de camera van Eurosport waren echt. Paire had net Grigor Dimitrov, toch het nummer 28 van de wereld, in vier sets verslagen. De emoties namen de bovenhand. “Vorig jaar was een rotjaar. Het begin van 2022 was dat ook. Het begon met die zeven dagen quarantaine. Ik hou vol, geraak in Melbourne, en dan speel ik gewoon een van mijn beste wedstrijden sinds lange tijd. Ik ben zo trots op hoe ik mentaal heb teruggevochten.”

Nog geen maand geleden had Paire het helemaal gehad met de tenniswereld. Hij was mentaal op. Eind december testte hij voor een derde keer positief op corona. Er kwam een groot vraagteken achter de Australian Open. “Hoe het nu met mij gaat? Ik ben er echt helemaal klaar mee”, klonk het toen bij de Fransman. “Door al die quarantaines die ik in een kamer aan de andere kant van de wereld heb doorgebracht (eerder ook in New York en in Hamburg, red.), voel ik me vooral mentaal niet meer goed. ATP Tour, hoe helpen jullie spelers in mijn situatie?”

Bekijk hier de emotionele getuigenis van Paire:

Maar Paire liet het hoofd dus niet volledig handen, knokte terug en staat vandaag zowaar in de derde ronde van Australian Open. Daarmee evenaart hij zijn deelnames in 2014 en 2017. Grotendeels te danken aan z’n familie, zo zegt hij zelf. “Mijn vriendin, ouders en broer steunen me in moeilijke momenten. Dat terwijl velen op me spuwen. Maar kijk: ik sta in de derde ronde.”

Paire liet eerder weten dat tennissen zonder publiek niets voor hem is en hem ook dat de dieperik induwt. “Op het court heerst gewoon een begrafenisstemming. Of ik nu win of verlies, het kan me echt niet schelen. Corona maakt mijn dagelijkse leven tot een hel”, zei hij eerder. In Melbourne zitten wél fans. “Deze sfeer is belangrijk voor mij. Sommigen spelen beter achter gesloten deuren, maar dat is niets voor mij. Ik moet emoties voelen, gepusht worden, aangemoedigd worden. Een grote sfeer op een groot toernooi. Dat is wat tennis zo prachtig maakt.”

Paire moet nu tegen groot kanon Stefanos Tsitsipas (ATP 4). Dendert hij met de steun van de fans door?

