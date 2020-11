Veel vraagtekens voor tennisjaar 2021, onze expert Filip Dewulf blikt al eens vooruit

TennisHet doek over het vermaledijde tennisjaar 2020 is gevallen, maar de vragen over volgend seizoen bezorgen beleidsbepalers en spelers kopzorgen. Want hoe gaat de kalender eruitzien met Australië voorlopig nog in een coronakramp en heel wat kleinere toernooien in financiële problemen? Wie grijpt de macht in deze onzekere tijden? Antwoorden zouden over 40 dagen al kunnen beginnen binnenrollen.

1. De kalender

Nul besmettingen, nul ziekenhuisopnames en nul sterfgevallen gisteren in Victoria. De Australische deelstaat, waar Melbourne de hoofdstad van is en waar in het gelijknamige Melbourne Park op 18 januari normaliter de Australian Open moet beginnen, doet het goed. En toch zijn er rond dat eerste grandslamtoernooi van het jaar momenteel meer speculaties dan bij de finale van ‘The Masked Singer’.

Premier Andrews is als de dood dat die pakweg 2.500 overzeese tennislieden het virus weer aan land zullen brengen en weet niet of hij daarbij een strikte of halfzachte quarantaine moet opleggen. Volgens de laatste geruchten zou de Australian Open met één week opschuiven en zouden de spelers tijdens hun veertien dagen afzondering begin januari wel kunnen trainen. Over de eventuele kwalificaties en voorbereidende toernooien durft niemand zich te uiten.

Het zorgt voor een onzekerheid die heel het circuit in zijn greep houdt. Temeer daar het op dit moment compleet onduidelijk is hoe de rest van de kalender er gaat uitzien. Dit jaar sloot het toernooi van Indian Wells bijvoorbeeld op 9 maart de deuren toen er één besmetting werd opgemerkt in de regio, enkele maanden later vond de US Open plaats terwijl New York een coronahotspot was. Roland Garros verhuisde zichzelf naar september, terwijl Azië snel volledig dichtging. Heel veel zal dus afhangen van de lokale coronamaatregelen. Bovendien zijn er heel wat kleinere toernooien die de crisis en een annulering dubbel en dik gevoeld hebben en mogelijk definitief zullen verdwijnen. De ATP redde z’n financieel jaar gelukkig nog met de ATP ­Finals in Londen, maar de WTA zag 50% van haar winst in rook opgaan door het niet doorgaan van de Masters in Shenzhen.

Volledig scherm © AFP

2. De ranking

Over die Masters gesproken: Daniil Medvedev en Dominic Thiem toonden in de O2 Arena, door Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich te houden, dat ze weer een stapje zijn opgeschoven in de hiërarchie. Maar om nu meteen het failliet van de ‘Big 3’ uit te roepen is een beetje kort door de bocht. Niet vergeten dat de laatste vier edities van de ATP Finals door Dimitrov, Zverev, Tsitsipas en Medvedev gewonnen werden en zij met hun vieren samen ondertussen nul grandslamtitels op hun conto hebben.

Neemt niet weg dat Thiem met zijn winst op de US Open overduidelijk een boost heeft gekregen en Roger Federer niet alleen moet terugkeren van een dubbele knieoperatie en elf maanden absentie, maar in augustus ook 40 jaar wordt. De Zwitserse maestro wordt wel enigszins gered door het bevriezen van de rankings. Door het wegvallen van quasi vijf competitiemaanden, beslisten ATP en WTA in maart dat spelers pas vanaf volgend jaar opnieuw punten kunnen verliezen. Federer is daardoor nog steeds de nummer 5 van de wereld en dat met slechts zes wedstrijden op zijn teller. Het kan nog beter: ­Bianca Andreescu speelde in 2020 geen enkele match en staat toch nog altijd mooi op plaats 7. Ash Barty eindigde het jaar als nummer 1 bij de dames met amper veertien partijen. Straf! Dit alles zal zonder twijfel bijdragen tot de chaos in de machtsstrijd die in 2021 zowel bij de mannen als vrouwen zal losbarsten.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © EPA

3. De Belgen

Als enkel de resultaten van 2020 geteld werden, stond Elise Mertens nu op de negende plaats van de wereldranglijst. Niet heilig­makend, dat theoretisch cijfer, daar nogal wat speelsters niet aan alle toernooien deelnamen, maar wel veelzeggend. De net 25 geworden Limburgse speelde een bijzonder sterk seizoen en haar wilskracht, discipline en liefde voor de sport kunnen haar ook volgend jaar in onzekere omstandigheden een surplus geven.

Het zijn net die drie factoren waaraan het David Goffin ontbrak in deze coronaperiode. De Luikenaar, die zelf ook ziek werd, zou eigenlijk nu op plaats 25 moeten staan in plaats van plek 15, maar kan hopelijk profiteren van die bevoorrechte ranking en een vernieuwde dosis enthousiasme, spelplezier en motivatie – hem aangereikt door zijn nieuwe coach en vriend Germain Gigounon – om een rol van betekenis te spelen in de drukte aan de top van het mannentennis.

Met die rol van betekenis komen we trouwens aan bij dé vraag van 2021: komt Kim Clijsters nog in actie na haar drie nederlagen in drie toernooien in het derde deel van haar carrière?

Volledig scherm David Goffin. © EPA