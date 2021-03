Vasek Pospisil ontploft op Miami Open: “De baas van de ATP is een klootzak”

TennisHommeles in het herentennis. Vasek Pospisil (ATP 67) schoot tijdens zijn nederlaag in de eerste ronde van de Miami Open flink uit zijn krammen: “De baas van de ATP is een klootzak.” Gisteren stuurde hij al excuses de wereld in.

De voorgeschiedenis: Vasek Pospisil en Novak Djokovic ijveren al een tijdje voor de oprichting van een onafhankelijke spelersvakbond, de Professional Tennis Players Association (PTPA). Op de U.S.Open vorig jaar poseerden ze nog met een 70-tal acolieten om hun visie – meer transparantie, meer prijzengeld, meer zeggingskracht binnen het ATP-bestuur – kracht bij te zetten. Niet iedereen volgde hun démarche evenwel. Nadal, Federer en zelfs David Goffin vonden het in volle coronacrisis niet het geschikte moment om voor verandering te kiezen en wilden de nieuwe ATP-baas, ex-speler Andrea Gaudenzi, nog even krediet geven. Vaandeldragers Djokovic en Pospisil namen daarop ontslag uit de ATP-spelersraad, werden bij de stemming over hun vervanging toch opnieuw voorgedragen door hun collega’s maar kregen dan te horen dat de ATP nog snel een nieuwe paragraaf aan het reglement had toegevoegd: leden van de spelersraad mochten geen lid zijn van een andere organisatie. Om maar te zeggen dat er al even wat spanning in de lucht hangt tussen bestuurs -en kleedkamer.

Die spanning kwam woensdag tot ontploffing in het hoofd van Pospisil. Nadat hij de eerste set op de Miami Open had verloren tegen Mackenzie McDonald (ATP 120) sloeg hij tot driemaal toe zijn racket in stukken, waarna hij zijn beklag deed bij de scheidsrechter die hem een waarschuwing en een strafpunt moest geven. “Gisteren heeft de CEO van de ATP anderhalf uur naar mij zitten schreeuwen op de spelersmeeting omdat ik die spelers wil verenigen”, fulmineerde de doorgaans bedaarde Canadees. “Anderhalf uur! De baas van de ATP! Breng hem maar naar hier, de klootzak. Ga je gang als je mij wil diskwalificeren, ik doe met plezier de hele organisatie een proces aan.”

Volledig scherm © AFP

Volgens welingelichte bronnen in de Canadese pers zouden de ATP-bonzen Pospisil, die het in Miami zonder Djokovic moet stellen, wel degelijk hebben aangevallen tijdens de meeting en hem onbekwaam en onopgevoed hebben genoemd. Gisteren was de 30-jarige Noord-Amerikaan al wat bekomen. “Ik zou me willen excuseren voor mijn gedrag op de baan”, schreef hij. “Ik ben geïrriteerd uit die meeting met de ATP gekomen. Toen ik op de baan stapte heb ik de emotionele tol die dat op mij heeft gehad onderschat.” Van ATP-kant bleef het vooralsnog stil maar dit wordt gegarandeerd opgevolgd.

