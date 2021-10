Van Uytvanck zwijgt na relatiebreuk met Minnen over niet-selectie Fed Cup: “Ik weiger op die vraag te antwoorden”

Van Uytvanck hoort niet tot de Belgische selectie voor het eindtoernooi van Billie Jean King Cup, de voormalige Fed Cup. Haar ex-partner Greet Minnen is wél van de partij. “Waarom ik geen Fed Cup speel? Ik weiger op die vraag te antwoorden”, verklaarde Van Uytvanck, die gisteren werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca. Ze verloor met 6-3 en 6-4 van de Estse Anett Kontaveit, het tweede reekshoofd en speelster in topvorm met drie toernooizeges de voorbije maanden.

“Het was een moeilijke match. Kontaveit is in vorm maar ik vind dat ik zelf niet erg goed heb gespeeld”, reageerde Van Uytvanck. “Ik maakte iets te veel fouten. Het is jammer want ook al had ik niet het gevoel erg goed in de match te zitten, toch was het verschil niet erg groot. Ik moest proberen even agressief te spelen als zij en proberen haar uit evenwicht te brengen door te variëren, maar dat was niet eenvoudig. Ik had twintig procent beter moeten spelen en dan zou het een andere wedstrijd zijn geweest.”