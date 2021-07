Van Uytvanck en Mertens benieuwd naar comeback Clijsters deze nacht in Atlanta: “Maar liever toch niet tegen Kim spelen”

Bijna mogen we dus spreken van een ‘vierde’ comeback van Kim Clijsters. Intussen is ze wel weer een jaartje ouder, 38 jaar al. “Als het kan, ga ik proberen te kijken naar haar match”, zei Mertens na haar olympische uitschakeling vandaag. “Ik ben benieuwd hoe haar niveau gaat zijn. Het is natuurlijk jammer dat Kim sinds haar comeback zo weinig matchen in de benen heeft gehad. Maar ik ben blij als ze terug op de tour komt en ik haar nog eens kan zien.” Zonder corona en het blessureleed zou Clijsters een mogelijke partner kunnen geweest zijn in het olympische dubbelspel. “Kim is natuurlijk een figuur met veel ervaring en klasse”, zegt Mertens. “Ze heeft zoveel behaald in haar carrière. En wie weet komt er nog veel meer. Dat kan niemand zeggen. Maar zij is zeker een persoon waar ik nog veel van zou kunnen opsteken.”