Van uurwerk met 3D-tennisbal tot peperduur exemplaar van 370.000 euro: de collectie luxehorloges op Wimbledon

David Goffin moet, met 15,5 miljoen euro op de bank, uitkijken naar armtierige challen­gers en kwalifica­ties: hoelang houdt hij dat nog vol?

Roland Garros is nog niet helemaal begonnen of David Goffin (ATP 111) mag al inpakken. Reekshoofd Hubert Hurkacz (ATP 14) was in vijf sets (3-6, 7-5, 4-6, 6-2, 4-6) te sterk. Goffin gaat wel niet met lege handen terug naar Monaco, 69.000 euro smartengeld is zijn deel. Op zijn 32ste en vooral gezien zijn ranking staat hij op een kruispunt: in Wimbledon moet hij al langs de kwalificaties passeren. Hoelang houdt de Luikenaar dat vol?