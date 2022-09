Van Nadal tot Alcaraz, tenniswereld neemt afscheid van Federer: “Wou dat deze dag nooit gekomen was”

Tennis Elise Mertens wordt minimum tot US Open gecoacht door Philippe Dehaes

Elise Mertens zal minstens tot het US Open gecoacht worden door Philippe Dehaes. Dat bevestigde de Franstalige tennisfederatie. “Ze heeft me om wat hulp gevraagd tot het einde van het seizoen, daarna bekijken we het”, zegt Dehaes. “Na het US Open maken we een balans op.”

17 augustus