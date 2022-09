Van Nadal over Alcaraz tot Goffin, tenniswereld neemt afscheid van Federer: “Hij gaat grote leegte nalaten”

Net zoals bij het merendeel van zijn collega’s kwam het afscheid van Roger Federer ook bij David Goffin flink binnen. “Ik ben erg triest”, zei de Luikenaar, die in 2012 zijn grandslamervaring begon met een achtste finale op Roland Garros tegen zijn idool.

“Het kon niet eeuwig blijven duren natuurlijk, maar het doet me toch iets omdat ik een groot deel van zijn carrière van dichtbij heb meegemaakt. Elf keer kwamen we mekaar tegen, één keer kon ik winnen, op de Masters in Londen (2017). Het zal bizar zijn om hem niet meer op de baan te zien.”

“Ik herinner me een trainingsweek in Dubai met hem. Erg bijzonder. De Laver Cup (2018) met hem was ook fantastisch: eten met hem, advies krijgen van hem en feesten met hem nadien is mijn mooiste souvenir. Hij was de locomotief van het mannentennis en heeft het niveau omhoog gehaald, ook qua marketing en business. Terwijl hij een gewoon en geweldig persoon bleef. Altijd vriendelijk voor iedereen. Hij gaat een grote leegte nalaten.”

Rafael Nadal: “Ik wou dat deze dag nooit zou komen”

Mooie woorden van Rafael Nadal. “Beste Roger, mijn vriend en rivaal. Ik wou dat deze dag nooit gekomen was. Dit is een droevige dag voor mij en voor de wereldwijde sport. Het was een plezier, maar ook een eer en een privilege om al die jaren met jou te delen, de vele momenten op en naast het terrein.”

Filip Dewulf: “Hij is de grootste aller tijden”

Carlos Alcaraz: “Een inspiratiebron”

Carlos Alcaraz, de nummer één van de wereld: “Roger was een van mijn idolen, een echte inspiratiebron. Bedankt voor alles wat je voor de sport hebt gedaan. Ik wil nog steeds met je spelen. Ik wens je alle geluk van de wereld.”

Andy Roddick: “Een eer om ervaringen met u te delen”

Andy Roddick was vroeger een van de grootste rivalen van Federer. “Bedankt voor alle herinneringen, mijn vriend. Het was een eer om tijd en ervaringen met u te kunnen delen op de meest heilige gronden in onze sport.”

Billie Jean King: “Kampioen der kampioenen”

Tennislegende Billie Jean King was er als de kippen bij om Roger Federer uit te zwaaien op sociale media. “Hij is de kampioen der kampioenen. Hij is de meest complete speler van zijn generatie en hij veroverde de harten van de sportfans over de hele wereld. Hij heeft een historische carrière gehad. De herinneringen zullen blijven.”

Petra Kvitova: “Tennis zal niet hetzelfde zijn zonder jou”

“Roger, je bent altijd zo’n grote inspiratie voor mij geweest", aldus Petra Kvitova. “Je elegantie en mooi spel, ik heb het altijd hoog in het vaandel gedragen. Ik wil je feliciteren met je fantastische carrière. Tennis zal niet hetzelfde zijn zonder jou. Bedankt.”

