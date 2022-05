Van kreeft naar corned beef: ex-tennisser Boris Becker gedegouteerd door eten in de gevangenis

TennisEx-tennisser Boris Becker werd eind april veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf, waarvan hij de helft effectief moet uitzitten. De voormalige tennisster zou zo’n drie miljoen pond verborgen hebben gehouden nadat hij failliet werd verklaard. En zijn eerste week in de Londense gevangenis is de Duitser niet al te goed bevallen.

Waarom zit Becker in de cel? Bekijk het in deze video:

In 2017 kon Boris Becker een lening van meer drie miljoen pond (3,5 miljoen euro) niet terugbetalen aan een privaatbank en een investeerder en werd daarom failliet verklaard. De curator die werd aangesteld om te helpen zijn schulden af te lossen werd evenwel vakkundig om de tuin geleid. Zo oordeelde tenminste een rechter voor een Londense rechtbank die hem schuldig achtte aan vier van de 24 vooropgestelde vergrijpen tegen de Britse faillissementswetgeving.

Stinkende cel en verschrikkelijk eten

En nu zit Becker dus al een week in de Londense gevangenis. En dat valt niet echt mee. Zo deed hij al zijn beklag over de stank in zijn cel en ergert hij zich ook aan het constante lawaai rond hem. En ook over de hygiëne en de beperkte leefruimte in zijn cel verbaasde Becker zich al. Maar wat hem nog het allermeeste stoort, is de kwaliteit van het eten.

Op Beckers eerste avond in de cel stond er ‘corned beef’ (maïsrundsvlees) op het menu, wat niet meteen gesmaakt werd door de Duitser. Logisch ook als je het gewoon bent om dagelijks filet pur en kreeft te eten. En ook de porties zijn volgens Becker “belachelijk klein”. Becker moet het ook doen met een budget van slechts tien pond per week. Hij gebruikt het geld om in de kantine van de gevangenis koekjes, bananen en chocolade te kopen om zo toch nog iets lekkers te eten.

Volledig scherm Corned beef, de eerste avondmaaltijd van Becker in de gevangenis © rv

Binnenkort wat meer luxe?

Maar of Becker nog lang in zijn piepkleine cel van zes vierkante meter moet blijven, is nog maar de vraag. Volgens bronnen in de gevangenis zou hij binnenkort al mogen verhuizen naar een grotere en rustigere cel die hij bovendien niet zou moeten delen met andere gevangenen. Maar tot dan zal de Duitser toch moeten leren leven met zijn nieuwe leefomstandigheden. Zijn vrouw Lilian de Carvalho Monteiro laat haar echtgenoot niet in de steek en kwam hem alvast bezoeken.

Volledig scherm Lilian de Carvalho Monteiro ging haar echtgenoot al bezoeken in de gevangenis. © Photo News

Volledig scherm © Photo News