Van de Zandschulp wint laatste partij van de dag op European Open

Tennis Elise Mertens opent tegen Italiaanse Paolini in Indian Wells

7 oktober Elise Mertens (WTA 18) neemt het in de tweede ronde van het prestigieuze WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hardcourt/8.150.470 dollar) op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 63). Die haalde het maandag in een duel tussen twee qualifiers met 6-0, 3-6 en 6-2 van de Japanse Mai Hontama (WTA 161).