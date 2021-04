Vader Djokovic beschuldigt Federer ervan zijn zoon aangevallen te hebben: “Hij is een groot kampioen, maar geen goed mens”

Wanneer Srdjan Djokovic spreekt in de media, houdt hij zelden een blad voor de mond. In het verleden liet de 60-jarige Serviër al enkele straffe uitspraken optekenen. Een bloemlezing:

“Novak en Federer zijn niet met elkaar te vergelijken, want mijn zoon is van een andere categorie.”

“Novak is één van de grootste atleten uit de sportgeschiedenis. Hij staat in hetzelfde rijtje als Michael Jordan en Tiger Woods.”

“Als hij verliest, gebeurt dat niet omdat zijn tegenstander beter was. Wel omdat Novak het toeliet.”

U leest het, de vader van de Servische tenniskampioen zit niet verlegen om een ophefmakende uitspraak meer of minder. Maar nu heeft Djokovic senior het écht op Roger Federer gemunt. In een interview met K1 op de Servische televisie beschuldigt Srdjan Djokovic de Zwitser ervan zijn zoon aangevallen te hebben. “Het moet zo'n 15 jaar geleden gebeurd zijn. Novak was nog erg jong, 18 of 19.” Hoe en waar het gebeurde vertelt de Serviër niet, maar hij is het voorval duidelijk nog niet vergeten. “Federer is een groot kampioen, maar geen goed mens.”

Volledig scherm Novak naast zijn vader Srdjan Djokovic. © Getty Images

In hetzelfde interview neemt Djokovic senior ook de media buiten Servië op de korrel. “Mijn zoon is een groot kampioen, zo iemand zal de wereld nooit meer zien. Maar het is duidelijk dat buitenlandse media geen goed beeld van ons hebben. Om eerlijk te zijn wil ik geen deel uitmaken van die rare wereld. Ze zeggen zo veel verschrikkelijke dingen over Novak, het is ongelooflijk.”

Wanneer Djokovic en Federer elkaar nog eens in de ogen kijken, valt nog af te wachten. Maar het duel heeft dankzij Djokovic senior weer wat extra peper en zout gekregen. Voor alle duidelijkheid: Roger Federer is nog steeds de tennisser met het meeste grandslamzeges aller tijden, al deelt hij dat record wel met Rafael Nadal. Beiden hebben 20 streepjes achter hun naam staan. Djokovic staat op 18, maar is ook de jongste van de drie.

Volledig scherm © EPA