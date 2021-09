US OPEN. Djokovic geeft set prijs, maar wint - Mertens klopt Minnen en Van Uytvanck in dubbelspel - sprookje 18-jarige Raducanu duurt voort

Djokovic in viersetter voorbij Brooksby naar kwartfinales

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De nummer 1 van de wereld verloor in de vierde ronde verrassend de eerste set met 1-6 van de 20-jarige Jenson Brooksby (ATP 99). Daarna ging de Amerikaan toch door de knieën: 6-3, 6-2 en 6-2.

De 34-jarige Djokovic neemt het in de kwartfinales op tegen Matteo Berrettini (ATP 8), in 2019 halvefinalist op het hardcourt in New York. De Italiaan haalde het met 6-4, 3-6, 6-3 en 6-2 van de Duitse kwalificatiespeler Oscar Otte (ATP 144). In juli stonden Djokovic en Berrettini nog tegenover elkaar in de finale van Wimbledon.

Djokovic kan na zijn eindzeges op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op de US Open de laatste hand leggen aan een Grand Slam, het winnen van alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar. Hij kan de eerste man sinds Rod Laver in 1969 worden die in dat huzarenstukje zou slagen. De US Open won Djokovic al drie keer, in 2011, 2015 en 2018. De Serviër is ook nog drie overwinningen verwijderd van een 21ste grandslamtitel, waarmee hij alleen recordhouder zou worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Mertens naar kwartfinales dubbelspel

Elise Mertens heeft zich in New York samen met Hsieh Su-Wei voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst op het US Open. Greet Minnen en Alison Van Uytvanck waren het kind van de rekening.

Het Belgische duo werd in de derde ronde in 56 minuten met 6-0 en 6-2 opzijgezet door Mertens en haar Taiwanese dubbelpartner.

Om een plaats in de halve finales treffen Mertens en Hsieh, die het eerste reekshoofd vormen op het hardcourt van Flushing Meadows, ofwel de Amerikanen Coco Gauff en Catherine McNally, ofwel de Kroatische Darija Jurak en de Sloveense Andreja Klepac.

In juli wonnen Mertens en Hsieh Wimbledon. Met de Wit-Russische Aryna Sabalenka bracht Mertens ook al de US Open van 2019 en de Australian Open van dit jaar op haar palmares.

Volledig scherm Elise Mertens. © EPA

Volledig scherm Elise Mertens. © AP

Emma Raducanu schopt het als kwalificatiespeelster tot kwartfinales

Emma Raducanu (WTA-150) blijft verbazen op het US Open. Als kwalificatiespeelster schopte ze het tot de kwartfinales. De 18-jarige Britse verloor dit toernooi nog geen set, ook niet in de kwalificaties, en liet in de vierde ronde ook de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA-43) compleet kansloos. In 1 uur en 6 minuten maakte ze er 6-2 en 6-1 van. Een ronde eerder had Rogers nochtans ’s werelds nummer één Ashleigh Barty uitgeschakeld.

De volgende uitdaging voor Raducanu wordt een duel met de Zwitserse olympische kampioene Belinda Bencic (WTA-12). Die schakelde de Poolse Iga Swiatek (WTA-8) met 7-6 (14/12) en 6-3 uit. Raducanu is een echte wereldburger. Ze werd geboren in Canada, haar vader is Roemeen, haar moeder Chinese. Toen hun dochter twee jaar was, verhuisde het gezin naar Londen.

Bij haar eerste deelname op het hardcourt van Flushing Meadows is Raducanu de derde speelster in de geschiedenis die uit de kwalificaties tot de kwartfinales doorstoot. De Amerikaanse Barbara Gerken deed het haar voor in 1981, de Estlandse Kaia Kanepi in 2017.

Ook de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4) en de Griekse Maria Sakkari (WTA 18) plaatsten zich voor de kwartfinales, waarin ze elkaar ontmoeten. Pliskova haalde het met 7-5 en 6-4 van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 15). Sakkari trok na een felbevochten driesetter aan het langste eind tegen de Canadese Bianca Andreescu (WTA 7): 6-7 (2/7), 7-6 (8/6) en 6-3. Andreescu was in de vorige ronde te sterk voor Greet Minnen (WTA 104). De Canadese won de US Open in 2019.

Volledig scherm Emma Raducanu. © AP

Lees ook: