Uiteindelijk werd het een ‘njet’: recapitulatie van 78 dagen Djokovic-speculatie

Australian OpenNiet vies van een beetje drama en spanning. Ook naast het tennisterrein. Novak Djokovic hield de sportwereld samen met de Australische instanties goed twee maanden in de ban over zijn vaccinatiestatus en zijn deelname aan de Australian Open.

18 oktober 2021: “Ik weet het niet”

“Ik weet niet of ik naar de Australian Open ga”, zei Djokovic in de Servische pers. “En ik wil niet zeggen of ik gevaccineerd ben. Het is privé en ik vind het ongepast om daar vragen over te stellen. Te veel mensen hebben hun oordeel al klaar. Wat je ook zegt – ik heb het, ik heb het niet of misschien – ze zullen het tegen je gebruiken. De media verspreidt angst en paniek en ik wil mensen niet tegen elkaar opzetten.”

27 oktober: “Geen uitzondering”

“Er gaan geen uitzonderingen gemaakt worden”, aldus de premier van de staat Victoria Daniel Andrews. “Ik kan niet vragen aan de toeschouwers in de tribune en de medewerkers van het tornooi om gevaccineerd te zijn terwijl de spelers dat niet zijn.”

Volledig scherm © AFP

28 november 2021: “Waarschijnlijk niet”

“Hij zou met heel zijn hart willen meedoen want hij is een atleet”, gaf vader Srdan Djokovic mee aan de Servische televisie. “Maar onder deze voorwaarden en met deze chantage gaat hij waarschijnlijk niet. Het hangt allemaal af van de voorwaarden die zij (Tennis Australia) hem opleggen.”

4 december 2021: “Geen datum wanneer ik herbegin”

“Het seizoen eindigt vandaag voor mij”, zei Djokovic na de verloren halve finale van de Davis Cup in Madrid. “Ik ben heel vermoeid want het was een slopend jaar. Ik begrijp dat jullie antwoorden willen maar jullie gaan zien wat de toekomst brengt. Ik kan jullie geen datum geven wanneer ik herbegin maar de Australian Open komt er snel aan. Jullie zullen het snel weten.”

22 december 2021: “Klein percentage uitzonderingen”

“Het goede nieuws is dat iedereen gaat gevaccineerd zijn”, aldus Australian open-baas Craig Tiley. “En een klein, heel klein, percentage spelers gaat een medische uitzondering krijgen. Het is de keuze van Djokovic om dat privé te houden of niet. We gaan hem niet vragen om het openbaar te maken.”

Volledig scherm © Photo News

2 januari 2022: “Over enkele dagen weten we meer”

“Wat de status van Novak Djokovic betreft gaan we over enkele dagen een beter beeld hebben”, zei Craig Tiley nadat de Serviër zich had teruggetrokken uit de ATP Cup in Sydney. “Anders wordt het wel erg laat om op te dagen en de Australian Open te spelen.”

4 januari 2022: “Naar Australië met een uitzondering”

“Ik heb een fantastische tijd beleefd met mijn geliefden tijdens de break maar vandaag vertrek ik richting down under met een uitzonderingstoelating”, schreef Djokovic op zijn Instagram. “Let’s go 2022!”

6 januar 2022: “Novak houdt zich sterk”

En toen kwam de ontnuchtering. Na afreis wordt Djokovic bij aankomst in Australië de toegang tot het land ontzegd door de Australische douane en autoriteiten. Zelfs de Servische president bemoeit zich ermee, terwijl ‘Djoker’ uren vastzit neemt hij de telefoon om een doorbraak te forceren. “Novak houdt zich sterk en we zullen vechten voor hem”, klinkt het. Tevergeefs.

Volledig scherm © REUTERS

Lees ook.