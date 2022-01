Tweede ronde eindstation voor Alison Van Uytvanck op Australian Open

Alison Van Uytvanck had in de eerste ronde afgerekend met de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa en keek in haar tweede ronde de Chinese Qiang Wang in de ogen. Tegen het nummer 110 van de wereld was Van Uytvanck in principe favoriet, wat in de eerste set ook duidelijk leek te worden. Van Uytvanck was baas op de court en liet Wang slechts twee spelletjes: 6-2.