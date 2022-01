Tweede ronde eindstation voor Alison Van Uytvanck op Australian Open: “Knie doet nog altijd pijn”

Australian OpenOp de Australian Open is Alison Van Uytvanck (WTA-55) in de tweede ronde uitgeschakeld. Onze 27-jarige landgenote verloor in drie sets van de Chinese Qiang Wang (WTA-110).

Alison Van Uytvanck had in de eerste ronde afgerekend met de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa en keek in haar tweede ronde de Chinese Qiang Wang in de ogen. Tegen het nummer 110 van de wereld was Van Uytvanck in principe favoriet, wat in de eerste set ook duidelijk leek te worden. Van Uytvanck was baas op de court en liet Wang slechts twee spelletjes: 6-2.

Maar in de tweede set kantelde de match. Wang bracht de stand na een spannende tiebreak in evenwicht en had in de derde en beslissende set genoeg aan één break om het laken naar zich toe te trekken. Exit Van Uytvanck dus in Australië, al komt ze wel nog in actie in het dubbelspel.

Van Uytvanck is zo al de vijfde Belg die sneuvelt in het enkelspel op het hoofdtoernooi. Greet Minnen, Kirsten Flipkens (beiden maandag) en David Goffin (dinsdag) gingen haar al voor, terwijl Maryna Zanevska vandaag forfait gaf voor haar tweede ronde met een kuitblessure. Elise Mertens zit als enige van ons land wél nog in het toernooi.

Van Uytvanck: “Het is frustrerend”

“Ik stond op een gegeven moment op twee punten van de overwinning”, zuchtte Van Uytvanck na afloop. “Dit was een mooie kans om voor de eerste keer de derde ronde te halen. Dat dropshot bij 5-5 in de tiebreak van de tweede set komt me duur te staan. In de derde set begon Wang beter te spelen en werd het moeilijk. Het is frustrerend.”

“Mijn knie doet nog altijd pijn”, legde Van Uytvanck, die de voorbije weken werd afgeremd door kniepijn, verder uit. “Ik ga me laten onderzoeken bij mijn terugkeer in België. Mijn volgend toernooi wordt normaal gezien Sint-Petersburg. Mijn spelniveau is er, net als de instelling. Mijn partij tegen Anisimova (tijdens het Summer Set-toernooi, red.) was goed, ook vandaag tegen Wang was het niet slecht. Daar moet ik me aan vasthouden en verdergaan. Een mooi objectief voor 2022 is de top 30, maar ik ga eerst beginnen met de top 50.”

