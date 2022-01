Twee dochters van ex-profvoetballers, een 17-jarige die weet hoe tactisch te irriteren: deze tennismeisjes gaan voor niets minder dan een glanscarrière

TennisIn de voetsporen van Elise? Of zelfs Kim en Justine? Net als bij de jongens staan er ook vier Belgische meisjes in de top 100 van de ITF-juniorenrangschikking. Twee nemen vanaf vandaag deel aan het juniorentoernooi van de Australian Open. Een kennismaking met twee dochters van ex-profvoetballers, één daarvan speelde als rasechte goaltjesdief zelfs een olympische finale, en een 17-jarige die stuntte bij haar vuurdoop. En of er Belgisch talent in de wachtkamer zit.