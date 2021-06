Tsitsipas eerste finalist op Roland Garros na vijfsetter tegen Zverev

Roland Garros Nummer één komt met de schrik vrij: Djokovic keert tij na twee sets achter­stand tegen boeman van Goffin

7 juni Wat een ommekeer. Nummer één Novak Djokovic stond tegen Italiaans talent Lorenzo Musetti (ATP 76) twee sets in het krijt, maar veroverde alsnog een plek in kwartfinales van Roland Garros. Eerst bood hij een antwoord via 6-1 en 6-0-setwinst, bij 4-0 en na een medische time-out in de vijfde en beslissende set gaf Musetti er de brui aan. Djokovic neemt het nu op tegen Matteo Berrettini (ATP 9), die vrij was na het forfait van Roger Federer.