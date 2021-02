Tranen op de Australian Open: Venus Williams verovert harten met heroïsche aftocht, titelverdedigster Kenin wanhoop nabij na plotse uitschakeling

Australian Open6-1 en 6-0. Het is niet dat Sara Errani een spaander heel liet van Venus Williams. En toch had de Amerikaanse veterane het publiek op haar hand door met tranen in de ogen te blijven aanklampen ondanks een blessure.

In de eerste ronde was ze nog te sterk voor Kirsten Flipkens, maar in haar tweede wedstrijd stootte Venus Williams op Sara Errani en een knieblessure. De Amerikaanse was de wedstrijd begonnen met een ingetapete linkerknie. Voorzorgsmaatregelen, die helaas weinig soelaas brachten.

Williams - 40 ondertussen - blesseerde zich bij een 5-1-achterstand in de eerste set zwaarder aan de knie. De finaliste van de Australian Open in 2003 en 2017 schreeuwde het uit van frustratie en hinkte daarna naar de bank voor medische bijstand.

Daarna veroverde ze de harten van alle tennisvolgers. Williams - ondertussen in tranen van de pijn - liet haar knie nog meer intapen en ging daarna moedig haar ondergang tegemoet. De Amerikaanse won amper nog een punt, laat staan een spel, maar ze vocht als een leeuwin.

Op social media kreeg Williams veel bijval. “Het hart van een ware kampioene” en “Respect voor Venus Williams” , klonk het onder meer. “Ik was een beetje in shock dat ze zo verder moest spelen, ik was bang in haar plaats”, vertelde winnares Errani na de match over haar tegenstandster.

Williams zelf legde na de wedstrijd uit dat ook haar enkel pijn deed. “Je kan je niet altijd voorbereiden op wat er komt in sport, zij het triomfen of nederlagen. Je kan niet alles controleren, maar wat je wel in de hand hebt, is hoe je omgaat met ups en downs.”

“Wat de uitkomst ook mag zijn. Ik kan met opgeheven hoofd naar huis, wetende dat ik er alles aan heb gedaan om te tennissen. Ik blijf vooruitkijken en dromen van meer", aldus Williams, die in juni 41 wordt.

Titelverdedigster Sofia Kenin uitgeschakeld in 2e ronde: “Niets voelt goed op dit moment”

Naast de tranen van Williams was er ook een opvallende persconferentie van Sofia Kenin. De titelverdedigster bij de vrouwen werd verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde op de Australian Open. De Amerikaanse verloor na 1 uur en 4 minuten met 6-3 en 6-2 van de Estse Kaia Kanepi (WTA-65).

Kenin, vierde reekshoofd in Melbourne, is de derde speelster uit de top tien die het toernooi moet verlaten. Woensdag sneuvelden ook al de Canadese Bianca Andreescu (WTA-9) en de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-8) verrassend in de tweede ronde.

“Ik weet dat ik niet goed met de druk ben omgegaan. Ik bedoel, ik heb nog geen ervaring met het verdedigen van een grandslamtitel. Ik ben niet 100 procent, fysiek, mentaal en qua tennis niet. Niets voelt goed op dit moment”, verklaarde een emotionele Kenin tijdens de persconferentie.

“Ik wist dat er emoties bij kwamen kijken en ik was dan ook erg nerveus. Het is zeker weten zwaar. De Australische tour heeft me zeker gegrepen.” Kenin had in de openingsronde al opvallend veel moeite met de Australische wildcardspeelster Maddison Inglis.