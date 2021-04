Toptoernooi in Monte Carlo kent apart begin: Pool speelt hoofdrol in erg vreemde persconferentie, twee anderen net niet op de vuist

TennisHet prestigieuze toernooi in Monte Carlo is wel erg opvallend van start gegaan. Zo kreeg Pools talent Hurkacz vreemd genoeg geen enkele vraag op de persconferentie na zijn overwinning. Heethoofden Carreño Busta en Travaglia hadden het tijdens hun match dan weer stevig aan de stok met elkaar.

‘t Was een opvallend beeld, gisteren in Monte Carlo. De Pool Hubert Hurkacz (ATP 16) had zich niet zonder moeite voor de tweede ronde gekwalificeerd tegen kwalificatiespeler Fabbiano. Nadien maakte Hurkacz zich op voor de gebruikelijke persconferentie, maar daar bleef het oorverdovend stil. Zowel de Franse, Poolse als andere internationale journalisten bleken geen interesse te hebben in de overwinning van Hurkacz, nochtans een opkomend talent in het tenniscircuit. Vorige week won de Pool nog het toptoernooi van Miami. Hij klopte er toen grote namen als Shapovalov (ATP 13), Raonic (ATP 19), Tsitsipas (ATP 5) en Rublev (ATP 8).

De persverantwoordelijke van het toernooi verzekerde Hurkacz wel “dat er expliciet naar hem gevraagd was door de journalisten.” De Pool zag er de humor van in en ‘bedankte’ de aanwezige journalisten. “Een persconferentie zonder vragen, dat is nieuw”, lachte Hurkacz terwijl hij vertrok. De beelden doen nu gretig de ronde op sociale media.

De beelden van de opmerkelijke persconferentie:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een ander opvallend moment in Monte Carlo speelde zich af tijdens de wedstijd tussen de Spanjaard Pablo Carreño Busta en de Italiaan Stefano Travaglia. Die laatste vond het niet kunnen dat iemand uit de entourage van Carreño Busta - zijn coach, naar verluidt - al begon te applaudisseren op het moment dat een punt nog bezig was. Dat maakte Travaglia ook ostentatief duidelijk, waarop z’n Spaanse opponent zei dat de vriendin van de Italiaan ook geregeld te vroeg begon te juichen. Dat pikte de Italiaan dan weer niet zomaar, met een fikse ruzie tot gevolg. De umpire moest ingrijpen om de verhitte discussie stop te zetten. Carreño Busta lachte uiteindelijk als laatste - hij haalde het in twee sets.

Volledig scherm Carreño Busta (links) en Travaglia tijdens hun verhitte discussie. © social

Ook David Goffin (ATP 15) is actief op het toptoernooi van Monte Carlo. Onze landgenoot haalde het afgelopen weekend in de eerste ronde in drie sets van de Kroaat Marin Cilic (ATP 43). Vanmiddag komt Goffin opnieuw in actie. Dan neemt hij het op tegen de Italiaan Marco Cechinnato (ATP 92). Als Goffin die horde neemt, wacht in de derde ronde wellicht de Duitse topper Alexander Zverev (ATP 6).

Volledig scherm David Goffin met zijn vrouw Stephanie Tuccitto in Monte Carlo. © Photo News