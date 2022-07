Toptennisster Kasatkina komt uit de kast na homofoob wetsvoorstel in Rusland: “Het leven is er veel moeilijker als je homoseksueel bent”

“Het is lastig en het heeft geen zin om in de kast te blijven zitten”, vertelde ze in een interview dat werd afgenomen in Spanje. De Russische deed in een interview op het kanaal van YouTuber Vitia Kravtchenko dat ze momenteel een vriendin heeft.

“Je ligt in de knoop met jezelf zolang je het niet vertelt. Daarna moet iedereen zelf beslissen hoe hij of zij zich wil openstellen en in welke mate. Het belangrijkste is dat je goed in je vel zit”, aldus de 25-jarige Kasatkina.

De voormalige pupil van de Belgische tenniscoach Philippe Dehaes betreurt het feit dat homoseksualiteit in Rusland nog altijd taboe is. “Er zijn veel onderwerpen die niet besproken worden en verboden zijn, dus het is niet verwonderlijk.” Volgens Kasatkina is het leven in Rusland veel moeilijker als je ervoor “kiest om als homo door het leven te gaan”.

Kasatkina heeft haar moment strategisch gekozen, want maandag werd in het Russisch parlement een nieuw wetsvoorstel ingediend die de verspreiding van informatie over “niet-traditionele seksuele relaties” onder het publiek zou verbieden. In 2013 werd er al een wet aanvaard tegen homoseksuele “propaganda”. Daarmee werd de verspreiding van dergelijke informatie aan minderjarigen al verboden.

Veel LGBTQ+-ngo’s zeggen dat de wet wordt gebruikt als voorwendsel om homoseksuelen te vervolgen in een land waar Vladimir Poetin en de Orthodoxe Kerk pleiten voor traditionele waarden. Volgens hen is het Westen “ontaard”.

Een paar uur na het interview plaatste Kasatkina een foto op haar Instagramaccount waarop ze te zien is met een andere vrouw. Als bijschrift werd enkel een hart-emoji neergepend.

