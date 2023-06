Toptennisster Emma Raducanu heeft spijt van grandslamtitel: “Ik wou dat ik nooit de US Open had gewonnen”

De Britse Emma Raducanu (20) leek op 18-jarige leeftijd volledig door te breken in het tennis met de eindzege op de US Open in 2021. Twee jaar later geeft ze eerlijk toe dat ze deze grandslam liever niet had gewonnen: “Toen ik won was ik extreem naïef.”

Het is 11 september 2021. De toen nog 18-jarige Emma Raducanu overklaste de Canadese Leylah Fernandez in de New Yorkse tienerfinale in twee sets (6-4, 6-3). Met de US Open won de piepjonge tennisster haar allereerste grandslam. De wereld lag aan haar voeten, of beter gezegd: aan haar tennisracket.

“Bedankt allemaal dat ik me zo thuis voelde”, vertelde ze in zeer enthousiaste bui na haar overwinning. “Ik vond het geweldig om voor jullie te spelen en jullie hebben me echt aangemoedigd op een paar heel moeilijke momenten. Ik kan jullie niet genoeg bedanken, New York.”

Vanaf dan ging het alleen maar bergaf voor Raducanu, mede door een opeenstapeling van blessures. Een jaar later werd ze in New York meteen naar huis gespeeld in de eerste ronde. Ook in de drie andere prestigieuze toernooien geraakte ze niet verder dan de laatste 64 speelsters. De pech bleef duren, waarna de tennisster wegkwijnde - na de US open nog negentiende van de wereld - naar een 130ste plaats in de WTA-ranking.

In een geëmotioneerd interview met The Sunday Times komt ze nu terug op haar overwinning van twee jaar geleden. “Toen ik won was ik extreem naïef”, opende de toptenisster. “Ik heb in de afgelopen twee jaar ingezien dat alles wat bij het professionele tennis komt kijken, niet aanvoelt als een veilige ruimte.” Raducanu is niet te spreken over de profiteurs in het circuit, die maar al te graag meegenieten van haar succes na de US Open. “Ik was nog jong toen. Het was moeilijk om me daarna een weg te banen in het wereldje. Ik heb me een paar keer verbrand.” Raducanu zocht naar oplossingen. “Ik heb geleerd om mijn cirkel zo klein mogelijk te houden”, vertelde ze eerlijk.

Op drie maanden tijd verslond ze ook nog eens drie trainers. “Ik zoek iemand die mij kan pushen”, vertelde ze vorig jaar tijdens haar zoektocht naar een nieuwe coach. Met de 30-jarige Sebastian Sachs hoopt ze nu de juiste persoon gevonden te hebben.

