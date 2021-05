Topduel in Rome: net als Nadal bereikt ook Djokovic finale

Djokovic versloeg in de halve finales de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 33) in drie sets: 6-3, 6-7 (5/7) en 6-2. De partij nam 2 uur en 45 minuten in beslag. Nadal klopte eerder zaterdag in de halve finale de Amerikaanse revelatie Reilly Opelka (ATP 47) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 33 minuten.