Titelverdediger Goffin vergeet zich in te schrijven voor Montpellier, maar krijgt wildcard

Eerder deze week mocht Goffin meteen inpakken op de Australian Open. Hij verloor in de eerste ronde met 6-4, 6-3 en 6-0 van de Brit Daniel Evans (ATP 24). “Ik was de weg helemaal kwijt, bij elke slag twijfelde ik”, reageerde hij na afloop.

Ook naast het court lijkt Goffin de kluts kwijt. In Melbourne bevestigde Sébastien Grosjean dat Goffin vergeten is om zich in te schrijven voor zijn toernooi. Goffin versloeg vorig jaar in Montpellier de Spanjaard Roberto Bautista Agut in de finale, wat hem een vijfde ATP-titel opleverde.