Titelverdediger David Goffin botst in tweede ronde op Mannarino in Montpellier

Australian Open AUSTRALIAN OPEN. Medvedev, Sinner en Swiatek naar kwartfina­les, ex-nummer één Halep uitgescha­keld

De Poolse Iga Swiatek (WTA 9) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De laureate van Roland Garros in 2020, het zevende reekshoofd, schakelde in de vierde ronde (achtste finales) de Roemeense Sorana-Mihaela Cirstea (WTA 38) uit in drie sets: 5-7, 6-3 en 6-3. De wedstrijd nam 2 uur en 30 minuten in beslag. In de kwartfinales wacht de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 2), die vorig jaar het dubbelspel won met Elise Mertens in Melbourne, of Kaia Kanepi (WTA 115) uit Estland. De 20-jarige Swiatek, die zich voor haar eerste kwartfinale ‘Down Under’ plaatst, sneuvelde vorig jaar in de vierde ronde in Melbourne. Ook in 2020 was dat haar eindstation

24 januari