Tik voor Mertens en Hsieh op WTA Finals: olympische kampioenen veel te sterk, winst in laatste groepsmatch een must

TennisWedstrijd twee in de ‘El Tajin’-groep op de WTA Finals in Guadalajara en Elise Mertens en Su-Wei Hsieh weten meteen waaraan ze aan toe zijn. 3-6, 1-6 tegen Krejcikova-Siniakova. Het eerste reekshoofd was op alle gebied veel te sterk. Winnen tegen Fichman-Olmos is nu de opdracht.

De finale avant-la-lettre schreven we misschien iets te voorbarig maar dit duel tussen het Tsjechische combo Krejcikova-Siniakova en Elise Mertens en haar Taiwanese partner Su-Wei Hsieh, zonder veel twijfel de twee beste dubbelduo’s van deze jaargang, leek toch veel op een maatstaf op wat nog komen ging op deze Masters in het dubbelspel in Mexico.

Een echte waardemeter was het echter lange tijd niet. Daarvoor acteerde één koppel te matig. Mertens en Hsieh, nochtans flink gerodeerd met overwinningen in Wimbledon en Indian Wells, konden amper weerwerk bieden tegen de gouden medaillewinnaars van Tokio. In tegenstelling tot onze landgenote en haar Aziatische vriendin hadden de Tsjechische dames weinig tot geen moeite met de 1.500 meter hoogte van Guadalajara. Ze sloegen de ene na de andere winner naast Mertens-Hsieh en vermorzelden hun rivalen in amper 65 minuten. Een perfect recital dat waarschijnlijk heel wat vragen opwierp bij onze landgenote en haar 35-jarige dubbelvriendin. “Vandaag speelden we ongelooflijk”, zei Siniakova. “Ik wou mijn beste tennis tonen en ben daar redelijk goed in geslaagd.”

Voor Mertens en Hsieh zit er niets anders op dan te herbronnen en te focussen op de laatste groepswedstrijd maandag tegen de Canadese Sharon Fichman en de thuisspeelster Giuliana Olmos. Winst tegen hen zou normaliter moeten volstaan voor een kwalificatie voor de halve finales op deze Masters. In normale omstandigheden een hapje ook voor de nummers een en vier van de wereld in het dubbelspel maar het wordt dus afwachten hoe ze uit deze kleine correctie komen. Voor de 25-jarige Mertens is het alleszins haar derde deelname aan de Masters in het dubbelspel, nooit eerder geraakte ze uit de poulefase.

Su-Wei Hsieh en Elise Mertens.