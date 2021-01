Tien jaar geleden stopte Henin abrupt met tennis, ‘Tien Werken’ gaven haar nieuwe leven vorm: “Mama is de mooiste, maar moeilijkste rol”

Tennis Tandenge­knars bij mindere goden in Melbourne: Djokovic kan in Adelaide wél een luchtje scheppen

19 januari Twee weken quarantaine in de aanloop naar de Australian Open is voor niemand gemakkelijk. Maar terwijl in Melbourne de spelers de ramen van hun hotelkamers niet kunnen opendoen tenzij op een kleine kier - Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen communiceerden zo de afgelopen dagen met elkaar - profiteren de toppers in Adelaide van een veel grotere bewegingsvrijheid.