Thiem rekent na uitputtingsslag af met nummer één Djokovic en plaatst zich voor eindstrijd ATP Finals

TennisDominic Thiem (ATP 3) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de ATP Finals in Londen. De 27-jarige Oostenrijker versloeg in de halve finales de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic in drie felbevochten sets: 7-5, 6-7 (10/12) en 7-6 (7/5). De partij, waarin beide spelers bijzonder aan elkaar gewaagd waren, duurde 2 uur en 57 minuten.

Thiem kroonde zich eerder deze week in Londen tot winnaar van de groep 'London 2020', met twee zeges tegen een nederlaag. Djokovic werd runner-up in de groep 'Tokyo 1970', achter de Rus Daniil Medvedev (ATP 4), die zijn drie poulewedstrijden telkens in twee sets won.

Medvedev bikkelt straks in de andere halve finale tegen Rafael Nadal (ATP 2) om een finalestek. De Spanjaard eindigde na Thiem als tweede in 'London 2020'.

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) en Argentijn Diego Schwartzman (ATP 9) overleefden de groepsfase in 'Tokyo 1970' niet, net als de Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas (ATP 6) en Rus Andrey Rublev (ATP 8) in 'London 2020'.

Thiem schopte het vorig jaar ook tot in de finale, maar botste daarin op Tsitsipas. Djokovic was in het verleden al vijfmaal (2008, 2012, 2013, 2014 en 2015) de beste op de ATP Finals. Twintigvoudig grandslamwinnaar Nadal slaagde er nog nooit in het toernooi te winnen. Twee keer werd hij runner-up. Ook Medvedev jaagt op zijn eerste winst, vorig jaar strandde hij in de groepsfase.

Roger Federer is recordhouder met in totaal zes overwinningen. De 39-jarige Zwitser speelde wegens een blessure niet sinds de hervatting na de corona-onderbreking en keert pas volgend jaar terug op de baan.

Volledig scherm Djokovic. © Photo News

Volledig scherm Djokovic. © EPA

Volledig scherm Thiem. © EPA

Volledig scherm Djokovic en Thiem. © AP