Terugkeer in ‘haar’ Miami: Kim Clijsters viert binnen drie weken haar rentree

Kim Clijsters en James Blake, ex-toptienspeler en momenteel toernooidirecteur van de Miami Open, kennen elkaar goed. Niet zeker dat die band nodig was om de viervoudige grandslamkampioene een wildcard aan te reiken, maar het weerzien zal alleszins hartelijk zijn. “Wij zijn heel erg opgewonden dat Kim terugkeert naar Miami”, zei Blake.

“Ze is een geweldige speelster en nog een beter mens.” De Miami Open is een WTA 1000-toernooi, wat wil zeggen dat zo goed als de complete wereldtop aanwezig zal zijn. De kans op een zware loting - zoals Clijsters die kende in haar vorige drie uitjes op het circuit vorig jaar - is dus niet onbestaand. Daar het evenwel om een tableau van 96 speelsters gaat, kan ze ook een tegenstreefster met iets minder allure treffen.

Charleston

Clijsters heeft bovendien het voordeel dat ze het toernooi goed kent - ze won de titel in 2005 en 2010 (na winst op Justine Henin) - al was dat nog op het idyllische Key Biscane. Ondertussen is het evenement verhuisd naar de gronden rond het Hard Rock Stadium van NFL-ploeg Miami Dolphins en dat is toch een heel andere setting. “De Miami Open was altijd een favoriete stopplaats voor mij”, liet Clijsters optekenen. “Ik heb mooie herinneringen aan het toernooi en boekte er geweldige resultaten.”

Voor haar fans is het lange wachten eindelijk over. De ‘Kimback’ wordt vervolgd. Vraag is natuurlijk hoe Clijsters voor de dag gaat komen in Florida. Het is onduidelijk hoe strikt haar trainingsregime was de afgelopen maanden. In de ‘Miami Herald’ lichtte ze alvast een tipje van de sluier van haar verwachtingen: “Ik zou heel graag in de tweede week van een grandslamtoernooi geraken.”

Op weg daar naartoe volgt voor Clijsters na de Miami Open nog het graveltoernooi van Charleston (5 april). Ook daar zal ze starten met een wildcard.

Volledig scherm Kim Clijsters. © AFP