Tenniswereld in de ban van plotse verdwijning: Sam Querrey ontvlucht Rusland met privéjet na positieve coronatest

TennisWaar is Sam Querrey naartoe? We vragen het voor onze Russische vrienden. De Amerikaanse tennisser legde een positieve coronatest af op het ATP-toernooi in Sint-Petersburg, maar sindsdien ontbrak elk spoor van de voormalige nummer elf bij de mannen.

De tenniswereld is even in de ban van de verdwijning van Sam Querrey (ATP-49). De 33-jarige Amerikaan ontvluchtte deze week Rusland met een privéjet. Querrey zou normaal deelnemen aan het ATP-toernooi in Sint-Petersburg, maar een positieve coronatest gooide roet in het eten. Eerder moest ook al David Goffin met een Covid-19-besmetting verstek geven voor het tennistoernooi in Rusland.

Querrey zelf was na zijn uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Rus Andrey Rublev nochtans coronavrij doorgereisd naar Sint-Petersburg. Querrey onderging volgens de organisatie van het plaatselijke ATP-toernooi samen met zijn vrouw een eerste coronatest bij hun aankomst in Rusland op 7 oktober. Querrey en z’n partner testten negatief. So far so good.

Diskwalificatie

Volgens het ATP-protocol moeten de spelers om de vier dagen een test ondergaan om te bewijzen dat ze coronavrij zijn. Querrey onderging daarom op 11 oktober een tweede test en die bleek plots positief. “De positieve test werd dezelfde dag nog bevestigd door een tweede staal”, laat de organisatie weten in een persbericht. “De regels schrijven voor dat de speler daarop gediskwalificeerd wordt.”

Querrey werd dus uit het toernooi genomen, maar de organisatie zorgde wel voor een onderkomen voor de Amerikaan. Querrey mocht met zijn entourage in het plaatselijke “Four Seasons Hotel” in isolatie. De Russische autoriteiten wilden daarna nog de medische toestand van de tennisser opvolgen. De organisatie kwam daartoe met Querrey tot een afspraak.

Op 12 oktober arriveerden een dokter en kinderarts van de privékliniek Sogaz aan de deur van Querreys hotelkamer. “De Amerikaan weigerde de deur te openen met als belangrijkste reden dat zijn kind aan het slapen was. Eén dag later wou hij opnieuw niemand toelaten op zijn hotelkamer, ondanks bemiddeling van de Tour Manager van ATP Sint-Petersburg.”

Privéjet

“De lokale overheid verplicht mensen met milde symptomen om de zelf-isolatie op een niet-publiek plaats verder te zetten. Querrey zou daarom van het hotel overgebracht worden naar een privaat appartement. Zo zou zijn familie geen hinder ondervinden en zouden de Querreys zelf ook geen bedreiging vormen voor anderen. Als organisatie hadden wij premium-class appartementen voorzien”, klonk het verhaal verder.

Querrey zou voor zijn overplaatsing gisteren nog een laatste keer getest worden, maar ondertussen raakte bekend dat de Amerikaan dinsdagochtend om 5u45 (plaatselijke tijd) het “Four Seasons Hotel” met zijn gezin had verlaten, zonder de receptie op de hoogte te brengen. Zonder veiligheidscamera’s had de organisatie waarschijnlijk nog altijd gedacht dat de Amerikaan zich in zijn hotelkamer had verschanst.

De Amerikaan zelf liet ondertussen nog niet van zich horen. “Querrey vertelde een ATP-vertegenwoordig wel dat hij uit Rusland zou wegvliegen met een privéjet”, aldus de organisatie. “Wij hebben er in elk geval alles aan gedaan om de veiligheid van de spelers en betrokkenen te garanderen. Het is aan de ATP om de acties van Querrey nu te beoordelen.”

